¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤ÎÊ¡ÅÄËãµ®¡Ê36¡Ë¤¬16Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ÎTBS¡ÖÈëÌ©¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¶¦Í¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡¤áÁÈ¤Î±à¡×¡Ê¿¼Ìë1¡¦04¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤òºÆ¸½¥³¥ó¥È²½¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÃË¤ÎÍ¾·×¤Ê°ì¸ÀSP¡×¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤Á?¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò»ØÅ¦¡×¤Î¡Ö¤¢¤ê?¡×¡Ö¤Ê¤·?¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀîÅÄÍµÈþ¤ÏÃËÀ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖË«¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í?¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¡£A¤§! group¤ÎËöß·À¿Ìé¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì°µ¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í?¤³¤ì¤Ï¡È²Ä°¦¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ°¦¤ª¤·¤µ¤ò¹þ¤á¤Æ¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃËÀ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤â¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÀîÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¼ê¤¹¤®¤ë¡£Ë«¤áÊý¤¬¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£Ê¡ÅÄ¤â¡ÖÃË¤Ã¤Ý¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÑ¤¸¤é¤¦½÷¤Î»Ò¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂ¿¤¤¤«¤é¡£¡Ø¤Þ¤À¿©¤Ù¤ë¡áÃË¤ß¤¿¤¤¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤ä¤È»×¤¦¡×¤È½÷À¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÄÅÅÄ¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢µÕ¡ÈÁ´Á³¿©¤Ù¤Ø¤ó¤ä¤ó¡É¤Ï?¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊ¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¡×¤È¤·¡Ö¤«¤ï¤¤»Ò¤Ö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤?¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ù¤ë¤ä¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¤·¡Ö²¿¤Ê¤ó¤ä¤í¡Ä¤Û¤Ã¤È¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈËÜ²»¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£