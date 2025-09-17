デヴィ夫人、棺の中で“眠る”姿にSNS騒然「心臓出るかと」「ビビらせないで…」 イベントで生前葬を行ったことを報告
“デヴィ夫人”ことタレントのデヴィ・スカルノ（85）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。10日に都内で行われたイベントに出席際に行った“生前葬”の様子を公開した。
【写真】とても美しすぎて…！SNSを騒然とさせた棺の中で眠るデヴィ夫人
デヴィ夫人はイベント出演を報告。「私の入った緑の棺を4人の イケメン外国男性の担ぎ手によって運ばれ、棺の内側には私の愛犬のデザインが施されました」とつづり、棺の中で眠る自身の姿を公開した。
そして「人生で一番大事なことは『目標と目的、使命感』をもつことです。あとは努力、努力、努力、です。どんな夢もかないます。夢は見るものではなく、つかむものです」と力強く語った。
この投稿には「美しくて眠り姫かと思っちゃいました」「とても美しすぎて、80代には見えません」「心臓出るかと思いました」「ビビらせないで…」との反響が寄せられている。
