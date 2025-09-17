第三者委「パワハラと死亡の因果関係は調査が必要」

佐賀県吉野ヶ里町の元課長の男性が伊東健吾町長（７８）からパワハラを受けたと訴えた事案について、町が設置した第三者委員会は１６日、申し出があった３件のうち、１件をパワハラと認定した。

男性は昨年１１月に死亡し、遺族はパワハラが原因で自殺したと主張している。

調査報告書によると、伊東町長は昨年４月、防衛省補助事業の推進について、財政協働課長だった男性から財源が乏しい状況を説明され、「代えてやる」などと発言した。第三者委は「優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境が害された」などとしてパワハラと認定。「反対意見に対する報復的な色合いが強い」などと指摘した。

調査は、男性が生前申し出た内容に基づいており、第三者委は「パワハラと死亡の法的な因果関係は、別途調査・検討が必要である」としている。一方、伊東町長が２０１８年１２月に町議会一般質問で、男性の業務対応に不満を示す発言をしたことなど２件は認定しなかった。

伊東町長は「職員が亡くなったことを重く受け止めている。報告書を真摯（しんし）に受け止め、ご遺族におわび申し上げる」とコメントを出した。

遺族は「家族の訴えを第三者委に認めてもらえて、安堵（あんど）した。町には、生きているうちに納得できる対応をしてほしかった」と話した。