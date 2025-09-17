創業当時の多田野益雄（左から2人目）＝1919年

高松市に本社を置く建設用クレーン世界2位のメーカー。高松市出身の多田野益雄が北海道・旭川に渡り、1919年に溶接業を始めたのが起源。その後帰郷し、1924年に高松市の自宅の一部を改装し町工場にした。1945年の空襲で家財と工場が焼失。1948年に多田野鉄工所として操業を再開した。（共同通信＝浜谷栄彦記者）

戦後、復興に伴ってインフラ整備が進む中、発明した鉄道保線機械を1950年に旧国鉄に納めた。1955年に完成した、トラックの荷台にクレーンを取り付けた日本初の油圧式トラッククレーンには注文が殺到した。

1970年に国内初となる走行とクレーン操作が一つの運転席ででき、荒れ地の走行にも対応した「ラフテレーンクレーン」を発売した。1989年に社名をタダノに変更。1991年にはイースター島でモアイ像修復プロジェクトに参画。2021年、丸紅出身の氏家俊明氏が創業家以外で初の社長に就いた。

1923年、世界初のフル電動ラフテレーンクレーンを発売、脱炭素化で業界をリードする。2024年12月期の連結売上高は、過去最高の2915億円で海外比率は6割超。

タダノが開発した世界初のフル電動ラフテレーンクレーン＝2023年

タダノが開発した日本初のラフテレーンクレーン＝1970年

タダノが開発した日本初の油圧式トラッククレーン＝1955年