◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子3000m障害で8位入賞となった三浦龍司選手が激闘から一夜明けた16日に契約するブランド「On」のイベントに参加。同種目で金メダルを獲得したジョージ・ビーミッシュ選手(ニュージーランド)と対談後、報道陣の取材に応じました。

レースから一夜明け、心境を聞かれると、「今すごい映像が流れてたりするので振り返るタイミングがあるんですけど、その度にすごい会場の雰囲気とあって、良い大会だったなと思うと同時に、やっぱ悔しかったなっていう思いはまだまだ強く残ってますね」と答えました。

ラストの直線に入る前まで3位につけ、世界の頂点もみせたレース。「やっぱこのサバイバルレース、真っ向から勝負できたっていう手応えはありましたし、成長を感じるレースでもあったので、良かったなって思う点もありましたけど、でもやっぱ最後の最後はメダルを取りたいっていう思いはあったので、そこに届かなかった、もう少しだったなっていうところは本当に悔しいなというか、あともうちょっとだったなって思います」と振り返りました。

この日に行われたビーミッシュ選手との対談については、「貴重な機会でしたし、感じてることだったりとか思ってることみたいなのも共通点はあったかなと思うので、Onという1つのチームとしてこれから切磋琢磨し合える仲になっていきたいなと思ってます」と話しました。