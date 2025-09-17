¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤¬¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×È´¤ÎòÂå£²°ÌÉâ¾å¡¡Á´À¤³¦¶½¼ý¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Ë680²¯±ßÆÍÇË
¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡×¡Ê³°ºê½ÕÍº´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢7·î18Æü¤Î½éÆü¤«¤é¤Î¸ø³«60Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë330²¯5606Ëü6300±ß¡¢Æ°°÷2304Ëü2671¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£À½ºî¡¦ÇÛµë¤Î¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬16Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
316²¯8000Ëü±ß¤Î01Ç¯¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¡ÊµÜºê½Ù´ÆÆÄ¡Ë¤òÈ´¤¡¢¹ñÆâ¤ÎÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢403²¯3000Ëü±ß¤ÎÆüËÜÎòÂåºÇ¹â¶½¼ý¤òµÏ¿¤·¤¿20Ç¯¤ÎÁ°ºî¡Ö¡ÝÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤Ë73²¯±ßº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£8·î¤«¤é³¤³°ÃÏ°è¤Ç¤Î¸ø³«¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÁ´À¤³¦¤Ç15Æü¤Þ¤Ç¤ËÁí¶½¼ý680²¯1524Ëü3965±ß¡Ê1¥É¥ë145±ß´¹»»¡ËÎß·×´ÑµÒÆ°°÷5500Ëü4375¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£