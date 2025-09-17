「なぁ～～～」と威嚇するように怒りを露わにする猫さん。その目線の先には、なんとお父さん！？

猫さんがイライラしている衝撃的な理由がInstagramで紹介されると、投稿は記事執筆時点で321万回以上も再生され「最後明らかなすね毛への殺意を持って攻撃してきたな」「すね毛に怒ってるのおもろ可愛すぎますw」といった声が続々と寄せられました！

【動画：お父さんに『なぁ～～～』と低い声で唸る猫…まさかの理由が衝撃的すぎる】

「なぁ～～～」と不機嫌そうな猫

Instagramアカウント「ほたてくん (@hotapotate)」に投稿されたのは、何やら不機嫌そうに怒りを露わにするほたてくんの様子です。

この日、なぜか「なぁ～～～」と低い声で唸りながらお父さんを威嚇していたというほたてくん。「や～め～て」と優しく伝えても、やっぱり「なぁ～～～（怒）」と声をあげていたそう。

少し落ち着いたかと思いきや、やっぱりすぐにイライラが戻ってしまった様子のほたてくん。一体何がそんなに気に食わないのでしょうか？

怒っている理由は…

ほたてくんは、その後もお父さんに不満をぶつけ続けたそう。一生懸命「なぁ～～～」と何かを訴えていますが……。

「これはどうしたものか…」とお父さんが頭を優しくポンポンと撫でて少し離れたところ、じーっとお父さんを見つめ、鳴き声が止んだとか。

もしかして、今はひとりでのんびり過ごしたいのかな？と思いきや、次の瞬間……！

なぜかお父さんのすね毛を攻撃！！ほたてくんはずっとお父さんのすね毛に対して「なぁ～～～」と言っていたようです！

飼い主さんによると、ほたてくんは普段からすね毛に対する執着心が強いようで、足にすね毛が生えていると攻撃してくるのだとか……。

どうしてもすね毛が生えていることが許せないのか、すね毛に魅了されているのか…真相はわかりませんが、とにかくすね毛に対する執着心が強いほたてくんなのでした！

衝撃的な怒りの理由に爆笑！

すね毛に対して異常なまでの執着心を見せるほたてくんの様子は、Instagramに投稿されると多くの人が爆笑の渦に巻き込まれました！

投稿は321万回以上も再生され、コメント欄には「最後明らかなすね毛への殺意を持って攻撃してきたな」「すね毛に怒ってるのおもろ可愛すぎますw」「すね毛にブチギレめっちゃ笑いましたw」といった声が寄せられました。

Instagramアカウント『ほたてくん』では、ほたてくんがすね毛に対して不満を爆発させている様子が他にも投稿されています。

ほたてくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ほたてくん (@hotapotate)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。