あったらラッキー！【マクドナルド】コーヒーのお供にぴったり♡「一部店舗限定スイーツ」

【マクドナルド】といえば、ハンバーガーが真っ先に浮かびますが、じつはカフェメニューも豊富。お手頃価格でスイーツ欲をしっかり満たすクオリティの高さは、食後のデザートやプチ贅沢にぴったりと人気なんです。そこで今回は、カフェメニューの中でも限られた店舗でしか食べられない「一部店舗限定スイーツ」を紹介します。

こんなスイーツが食べられるなんて知ってた？

ごつごつしたダイスチョコレートやアーモンド、表面のチョコソースからずっしり感と食べ応えを期待したくなる「トリプルチョコ & キャラメルスコーン」。生地にはチョコレートとアーモンドのほかにキャラメルソースも入っており、チョコレートのほろ苦さ・キャラメルの甘み・ナッツの香ばしさを一度に楽しめる贅沢さが特徴です。

プリンをイメージした見た目が可愛い

プリンをそのままケーキにしたようなビジュアルが可愛らしい「プリンケーキ」。カスタード風味の生地をカラメルソースに浸して焼き上げているため、味も見た目もプリンそのもの。カラメルのほろ苦さを感じつつ、ケーキ生地とシュガーコーティングの甘さが引き立つバランスの良さを堪能できます。

今回紹介した「一部店舗限定スイーツ」は、全国のMcCafé by Barista（マックカフェ バイ バリスタ）併設店舗および一部店舗で提供されています。【マクドナルド】の公式サイトでも店舗検索できるので、お近くに対象店舗があるかチェックしてみてくださいね。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@sweets.wanta様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる