「枯れそうでした」タイトな黒ドレス姿で…広瀬すず 映画『宝島』イベントで見せた「大人な魅力」

「喰らうし、吸い取られた」

鮮やかなレッドカーペットに立つ全身黒いスーツとドレス姿の男女14名。その中心で、ひときわ輝きを放っていたのは、広瀬すず（27）だ。

９月９日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズ（港区）では９月19日公開予定の映画『宝島』の東京プレミアが行われ、広瀬や主演の妻夫木聡（44）、窪田正孝（37）らキャストと大友啓史監督（59）が登壇した。

黒いスーツで統一した男優陣の中にあって、女優は、映画『国宝』にも出演していた瀧内公美（35）と広瀬の２人だけ。左肩と両脚を大胆に露出した瀧内の黒ドレス姿に対し、広瀬は、左肩を出したシックなロングスカートのドレスで登場。笑顔控えめのアダルトな雰囲気で取材陣を魅了した。

「同映画は、第160回直木賞を受賞した真藤順丈原作の『宝島』を実写映画化した作品です。戦後沖縄の混沌とした時代、アメリカ統治下で米軍から奪った物資を住民らに分け与える実在した“戦果アギヤー”と呼ばれた若者たちを描いています。広瀬はヤマコという女性の半生を演じています」（映画雑誌記者）

５月５日に丸の内TOEI（中央区）で行われた完成披露試写会では、

「とってもいい意味で、すごい疲れました」

「いろんな撮影の日々を、濃厚だったなと思い返す瞬間も、たくさんありました」

と、撮影が大変だったとエピソードを明かしていた。そして、この日は、

「ちゃんと沖縄という場所と、とても愛情と情熱を持って皆さんと向き合った時間は、本当に貴重な、刺激のある時間でした。そんな姿が多くの人に届いたらいいなと思います」

と挨拶。その後、階段に敷かれたレッドカーペットに移動。少し硬い表情だった広瀬以下、キャスト陣の緊張もほぐれたのか、笑顔で包まれていた。その後、劇場内に移動して行われた舞台挨拶で撮影時の感想を改めて聞かれた広瀬は、

「枯れそうでした。枯れてました。すごくエネルギッシュな、本当に魂が宿っている現場が続いていて、エネルギーものすごく強くて、喰らうし、吸い取られて、なんかどんどん寂しくて寂しくて、ちょっとした沖縄の景色や音だけでも、なんかすごく沖縄のパワーを感じながら撮影してたので、なんか本編を見ても（自分の演技を見て）泣いてるな〜って思うほど、とても素直な心情でいたな〜って」

などと、しみじみ語っていた。彼女の魂のこもった演技に期待大である。