東京世界陸上第4日

陸上の世界選手権東京大会第4日が16日、国立競技場で行われた。男子110メートル障害の村竹ラシッド（JAL）は、昨夏のパリ五輪（5位）に続いて決勝に進出。自国開催の大舞台のファイナルを力走し、13秒18で5位に入った。

スタート前、ジョジョ立ちを決めた村竹に、大歓声が降り注ぐ。世界の強豪に真っ向勝負を挑んだが、メダルには0秒06及ばない5位。フィニッシュするとトラックに仰向けになり、悔しそうに顔を覆った。

TBSのインタビューでは号泣した村竹。インタビューが終わると、中継に出演している大会アンバサダーの織田裕二は「宝ですよ」と第一声を発した。そして、「ヤバイ、もらい泣きしそうになっちゃったけど。いやー、いやいや、本当に良い日本人がいましたね、ここに。いやー、大好きだぜ！」と続けた。

織田の発した「大好きだぜ！！」は視聴者の心に響き、Xにも様々な声が上がった。

「織田裕二が村竹のコメントのあとに 大好きだぜ つーたのが痺れた それに尽きるよな」

「織田裕二の『大好きだぜ』も、一言で色々表現出来てて素敵でした」

「個人的にはラシッドのインタビュー終わった後に織田裕二の放った『大好きだぜ』が今大会の織田語録ランキング第1位です」

「織田さんも言ってたけど 俺も大好きだぜーーーー！！」

「織田裕二の大好きだぜーも最高すぎた」

村竹は、「自分の脚がもつかぎり、何年かかってもメダル取りたい」と成長を誓っていた。



（THE ANSWER編集部）