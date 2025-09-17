インスタグラムで報告

カーリング女子の五輪2大会連続メダリスト・吉田知那美（ロコ・ソラーレ）が、かつての仲間との再会をインスタグラムで報告。「間違いなく人生の財産です」と、感慨に浸っていた。

ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けた日本代表決定戦で敗れ、五輪出場が消滅したロコ・ソラーレ。フォルティウスに2-7で敗れたタイブレーク後、元メンバーの石崎琴美さんがチームを訪ねていた。

NHK BSで中継された代表決定戦で解説を務めていた石崎さん。インスタグラムに実際の1枚を添え、「タイブレーク後に少しだけみんなと話せました」と報告。「みんなへ。まだおつかれさまとは言わないよ！」と文面に記し、さらなる奮起に期待していた。

吉田はこの投稿をストーリーに引用してアップ。「タイブレークの試合直後 琴美ちゃんが会いに来てくれました」「4年間もの時間を友達と一緒にオリンピックを目指せたことが何よりも、間違いなく人生の財産です」とメッセージを添え、感謝の思いを寄せていた。

石崎さんは2020-21シーズンからロコ・ソラーレで活動。藤澤五月、鈴木夕湖、吉田知那美＆夕梨花の姉妹をフィフスとして支え、2022年北京五輪での銀メダル獲得に貢献。その後、昨年5月にチームを離れた。



