田中麗奈が主演を務める、映画『黄金泥棒』（おうごんどろぼう）２０２６年４月に公開が決定した。実話から着想を得て執筆された完全オリジナル作品。

一度きりの人生、狙うは《100億円の秀吉の金茶碗》。最高の瞬間を夢見て前代未聞の計画を繰り広げる主婦は、最後に笑うのか――？実話から着想を得た等身大の痛快クライム・コメディが誕生。

本作は、平凡で味気ない日常に行き詰まりを感じていた専業主婦の美香子が、立ち寄った百貨店でつい“金のおりん”を盗んでしまう所から物語が動き出す。普通であることが幸せ−と言い聞かされ育った美香子は、どんなに退屈な日々にも自分に無関心な家族にもやりすごしていた。

だが、“金”に魅了され世界は一変、「私にしかできないことをする」という幼き日の夢が蘇り、“100億円の秀吉の金茶碗”を盗む計画を企てることに。自分らしい幸せを求めて、人生の大博打に打って出た主人公の滑稽ながらも愛らしい姿が熱い感動を呼び起こす、クスっと笑える等身大の痛快クライム・コメディが誕生した。

世間を騒がせた事件からインスピレーションを受け、“金”に魅了された主婦が犯罪に手を染める様をユーモラスにオリジナル作品として描くのは、『夜を越える旅』や『断捨離パラダイス』などで注目の若き俊英・萱野孝幸だ。

萱野監督の洗練されたコミカルな目線のもと、主演を務めるのは日本アカデミー賞優秀主演女優賞など数々の映画賞に輝き出演作が目白押しの田中麗奈（『幼な子われらに生まれ』『福田村事件』）。人生を輝かせるために疾風怒濤のごとく駆け抜ける藤根美香子を演じ、卓越した演技力で最高にチャーミングなキャラクターを披露する。

共演はハリウッドデビューも果たし映画にミュージカルにと活躍の場を広げる森崎ウィン（『蜜蜂と遠雷』『僕と彼女とラリーと』）。満たされない美香子の心に闘志を燃え上がらせるクセの強い金城光輝を演じ、互いを騙し合う駆け引きで物語を牽引する役どころだ。実力派同士の軽妙な掛け合いが、一か八かの無謀な計画をよりスリリングに仕上げる。

さらに、劇中ではゴールドカンパニー株式会社SGCの協力のもと総額数百億円にものぼる本物の金工芸品の数々が登場。煌びやかな世界を全編にフィーチャーしながらも、クラシカルな香りを漂わせた映像世界を創出した。

田中麗奈コメント

退屈で普通な毎日を重ね過ぎていた美香子が、普通の道から少しずつ脱線していくスリルとおかしみ。最初、「私が人生で演じるという手段を手に入れてなかったら、もしかしたら美香子のようになっていたかもしれない。。」と、私の分身だと感じながら撮影を重ねていきましたが、だんだんと美香子が"私を使って"人生を謳歌していくような感覚になりました。萱野監督は、脚本も演出も非常に綿密でこんな所まで見てくださってるのかと感動するほど。監督を筆頭に若いチームの皆さんと撮影を共にして沢山の刺激を受けました。

森崎ウィンさんは、役作りの為に出来る男のリサーチをされていたり、人間観察をしたりと、色々と材料を集めて金城光輝という一癖ある役をとても魅力的に演じていらっしゃいました。映画好きな方は勿論、普段映画館へ行かない方、時間があるから映画を観てみようという方、是非スクリーンの前に座って観て欲しい。必ず楽しい映画体験が出来る作品だと思います。