クルマの始動に欠かせないバッテリー。突然の上がりや寿命によるトラブルは誰にでも起こりうるため、定期的な交換が必要になる。しかし「どのバッテリーを選べばいいのか分からない」と迷うユーザーも多い。

インターネット上には多くの情報があるものの、広告色が強かったり、実際の売れ行きと乖離しているケースもある。そこで参考になるのが、実店舗の売れ筋ランキングである。大手カー用品店であるオートバックスやイエローハットで実際に売れている製品は、多くのユーザーに選ばれている信頼の証といえる。

今回は、両店舗の売れ筋バッテリーTOP10を紹介する。交換時の参考にしてほしい。

※2025年7月の販売データをもとに作成

売れ筋バッテリーランキング1位

オートバックス 1位

オートバックス エバストロンS-3

オートバックスのオリジナルブランド「エバストロン」シリーズの最上位モデル。価格を抑えつつも高い始動性能と耐久性を持ち、コストパフォーマンスに優れる。国産車全般に適合するため、多くのユーザーから選ばれている。

イエローハット 1位

ジーエス・ユアサ エコR-ER

国産車向けバッテリーの定番ブランド「ジーエス・ユアサ」。その中でもエコR-ERは、長寿命設計と安定した始動性能が特徴。アイドリングストップ車にも対応し、環境性能と信頼性を兼ね備えている。安心感を重視するユーザーから高い支持を得ている。

売れ筋バッテリーランキング2位

オートバックス 2位

オートバックス エバストロンS-1

S-3より価格を抑えたエントリーモデル。日常の街乗りを中心としたユーザーに最適で、「とりあえず安心して使えるバッテリーが欲しい」というニーズに応える。

イエローハット 2位

ボッシュ Eシリーズ

世界的ブランド「ボッシュ」の人気シリーズ。安定した電力供給と耐久性が魅力で、輸入車ユーザーからの評価も高い。幅広い車種に対応しつつ、価格と性能のバランスが取れている点も人気の理由だ。

売れ筋バッテリーランキング3位

オートバックス 3位

オートバックス エバストロンS-2

オリジナルブランドの中堅モデル。コストと性能のバランスが良く、S-3ほどの高性能は不要だが安心して使いたいユーザーに人気。

イエローハット 3位

パナソニック CAOS W1

パナソニックの高性能シリーズ「CAOS」。W1は充電受入性が高く、アイドリングストップ車に対応。長寿命かつ電装品の多い車両にも安心して使える。信頼性とブランド力で多くの支持を集めている。

4位～10位

オートバックス

イエローハット

パナソニック カオスX1シリーズ … ハイブリッドや電装品の多い車に対応。 オートバックス エバストロンS-0 … シンプル機能の低価格モデル。 ボッシュ ハイテックプレミアム … 世界的ブランドの上位モデル。 オートバックス 欧州EN規格バッテリー … 輸入車オーナーに支持される。 パナソニック カオスHVシリーズ … ハイブリッド車専用モデル。 ボッシュ ブラックEFB … アイドリングストップ車に対応。 ボッシュ ハイテックHV … ハイブリッド車対応の高性能バッテリー。

まとめ

ジーエス・ユアサ GALDAR SHG2 … 高負荷環境でも強い安定性能。 パナソニック CAOS LITE L3 … コスパ重視のライトモデル。 ボッシュ BKシリーズ … 信頼性と価格のバランスが魅力。 ボッシュ BO-YB … 商用車ユーザーにも人気。 パナソニック BKシリーズ … 軽自動車やコンパクトカーに適合。 ジーエス・ユアサ エコR-ER2 … エコRシリーズの進化版。 ボッシュ PS-I … 欧州車にも対応する高性能モデル。

バッテリーは車の生命線ともいえる部品であり、性能や寿命は安心ドライブに直結する。とはいえ種類が多く、選択に迷うユーザーは多い。

そこで頼りになるのが、実店舗の売れ筋ランキングだ。オートバックスやイエローハットで実際に購入されている製品は、多くのユーザーに選ばれた実績の証である。「どのバッテリーを選べばいいのか分からない」と迷ったら、ランキング上位の製品を選ぶのが安心といえる。