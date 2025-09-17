ÁÎÎ·¡õ·Ý¿Í¡¢°Û¿§¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¤¬¿·ºîÌ¡ºÍ¤Ç¤ª»û¾Ò²ð¡¡Âçºå¡¦È¬Èø¡Ö¸²¾Ú»û¡×¤Ç
¡¡ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¤Î¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉ¸²¾Ú»û¤Ç14Æü¡¢¡Ö¸²¾Ú»ûÃç½©¤ÎÄ´¤Ù¡Áµ×Êõ»û»ûÆâÄ®¤ÇÇ½³ÚÓò»Ò¤ÈÅõÏ©¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤«¤ª»û¤Ç¡Ä¡ªÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í
¡¡ËÜÆ²¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥³¥¦¥Î¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¶á¾¾¿¿Äê½»¿¦¤È¤Î°Û¿§¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶á¾¾½»¿¦¤¬¡¢Æ±»û¤ÎÍ³½ï¤ä¡¢Æ±»û¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤ËÜ´ê»û¤ÎÏ¡Ç¡¾å¿Í¡¢¤Þ¤¿ÃÏ°è¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¡Ê¤ß¤Ê¤¬¤ï¡¢¤Ï¤¸¤ê¡Ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Ì¡ºÍ¤Ç¡¢¸²¾Ú»û¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢4¿ÍÁÈ¤ÎÇ½³ÚÓò»Ò¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ê¥Ë¥ï¥Î¥ò¥È¡¾Naniwanowoto¡×¤Î±éÁÕ¤ä¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·Á¼°¤Ç»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢²í³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¤ÎÂçºåÊ¸²½·Ý½Ñ»ö¶È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òµ¡¤Ë¡¢ÉÜÆâ³ÆÃÏ¤ÎÆüËÜ°ä»º¤äÊ¸²½ºâÅù¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Ê¸²½·Ý½Ñ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ»ØÄêÍ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ë¸²¾Ú»û¤ÎËÜÆ²¤ÈÌµ³·°Ã¡ÊÅìÄ¹²°¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Îò»Ë¥È¡¼¥¯¤ä¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤½¤·¤ÆÇ½³ÚÓò»Ò¤Î±éÁÕ²ñ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¬Èø»Ô¤Þ¤Á¤Ê¤ß¥»¥ó¥¿¡¼¼þÊÕ¤ä¶áÎÙ¤Î¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ç¡ÖÂè16²óµ×Êõ»û»ûÆâÄ®ÅõÏ©¤Þ¤Ä¤ê¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä®Æâ¤ÏÅõäÆ¤ÎÅô¤ê¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
