福山雅治主演『映画ラストマン』宮沢りえが“初恋の人”役で出演
TBS系日曜劇場として2023年4月期に放送され、大きな話題を呼んだ連続ドラマ『ラストマン -全盲の捜査官-』が、『映画ラストマン -FIRST LOVE-』として2025年12月に公開される。主演は福山雅治。相棒役の大泉洋に加え、物語の鍵を握る“初恋の人”として宮沢りえが出演することが明らかになった。
【動画】最強バディトーク炸裂！福山雅治＆大泉洋の幕間スペシャル映像
主人公・皆実広見（福山）は過去のある事故がきっかけで両目の視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた凄腕の特別捜査官。交換留学生としてアメリカからやってきた皆実のアテンド役を命じられたのが、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗（大泉）。
ドラマでは、異なる立場と性格を持つ二人がやがて信頼を築き、無敵のバディとなっていく過程が描かれた。終盤には二人が実の兄弟であることが判明し、その衝撃的な展開と感動的なラストに多くの視聴者が涙した。
映画版で新たに登場するのが、皆実の“初恋の人”ナギサ・イワノワ。大学時代にアメリカで皆実と出会った人物で、物語の核心を担う役どころを宮沢が演じる。
東仲恵吾プロデューサーは、起用理由について「ナギサは主人公・皆実の初恋の人で、今の皆実にとってかけがえのない存在です。連続ドラマでは若い頃の皆実がアメリカへ行ってからどのような生活を送っていたのかといった、彼のバックボーンをそこまで深く描いていませんでした。続編では皆実の過去が垣間見えるような物語を作りたいと福山さんからもアイデアをいただき、そこを一番大きな軸として映画のプロットを重ねていく中で、皆実が初めて愛した人の存在がどんどん大きくなっていきました。描かれていない皆実との時間、そしてその後のナギサの人生を感じられるような、複雑な芝居と、存在感を纏える方と考えた時に、宮沢さんしかいないと思い、ダメもとでオファーさせていただきました」と語っている。
宮沢は「多くの方に愛されている作品のシリーズに参加させていただくのは、不安や緊張もありましたが、福山さんと大泉さん、お二人の最強のバディ感の魅力にひかれ参加させていただきました」とコメント。また「壮大なスケールのアクションは、初めて台本を読みながら、とてもワクワクしました。そして、そこに生まれる人間の、深い愛や葛藤も見どころだと思います。ぜひ、劇場のスクリーンで楽しんでいただきたいと思います」と語り、作品への期待を寄せた。
