【大雨警報】秋田県・仙北市に発表 17日06:53時点
気象台は、午前6時53分に、大雨警報（浸水害）を仙北市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・仙北市に発表 17日06:53時点
秋田県では、17日夕方まで土砂災害に、17日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■能代市
□大雨警報
・土砂災害
17日夕方にかけて警戒
・浸水
17日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
17日昼前にかけて警戒
■大館市
□洪水警報
17日昼前にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
17日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
17日昼前にかけて警戒
■仙北市
□大雨警報【発表】
・浸水
17日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
17日夕方にかけて警戒
・浸水
17日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
17日昼前にかけて警戒
■三種町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
17日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
17日昼前にかけて警戒