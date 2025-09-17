TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前6時53分に、大雨警報（浸水害）を仙北市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・仙北市に発表 17日06:53時点

秋田県では、17日夕方まで土砂災害に、17日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■能代市
□大雨警報
・土砂災害
　17日夕方にかけて警戒
・浸水
　17日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　17日昼前にかけて警戒

■大館市
□洪水警報
　17日昼前にかけて警戒

■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　17日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　17日昼前にかけて警戒

■仙北市
□大雨警報【発表】
・浸水
　17日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
　17日夕方にかけて警戒
・浸水
　17日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　17日昼前にかけて警戒

■三種町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　17日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　17日昼前にかけて警戒