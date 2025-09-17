¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤â¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡© ¸ÅÂå¿Í¤¬¹Í¤¨¤ëÄ©È¯¤µ¤ì¤¿»þ¤ÎÂÐ½èË¡¡¿¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¢
¡Ø¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¡¡»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¶µ¤¨¡Ù¡ÊÂç¾ëÆ»Â§/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û
¡¡4000Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¸ÅÂå¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ë»Å»ö¤äÆü¾ï¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª ËÜ½ñ¤Ç¤Î¡Ö¸ÅÂå¿Í¡×¤È¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤Î¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤ä¥×¥é¥È¥ó¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Î¸¿Í¡¢»×ÁÛ²È¡¢Å¯³Ø¼Ô¤Î¹¦»Ò¤äÏ·»Ò¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥Æ¤ä¥Ë¡¼¥Á¥§¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤Î¤³¤È¡£¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡¢¸ÅÂå¿Í¤¬»Ä¤·¤¿44¤Î³Ê¸À¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¡¡»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¶µ¤¨¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³Ê¸À3¡¡¸À¤¤ÊÖ¤¹Á°¤Ë°ìÈÕÌ²¤ë
¡¡·ã¤·¤¯¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ëÃË¤È¤Ï¸À¤¤Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¡£¸ÀÍÕ¤ÇÈà¤òÄ©È¯¤¹¤ë¤Ê¡£Å¨¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï°ìÂ©Æþ¤ì¡¢¹¶·â¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¤Ï°ìÃ¶¾ùÊâ¤·¤Ê¤µ¤¤¡£¸À¤¤ÊÖ¤¹Á°¤Ë°ìÈÕÌ²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÅÜ¤ì¤ëÃË¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÏÎ¤Î¤Ê¤«¤Î±ê¤Î¤´¤È¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢°ì¿Í¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤µ¤¤¡£¿À¤ÏÈà¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¿´¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤é¤ò¼é¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¡Ö¥¢¥á¥ó¥¨¥à¥ª¥Ú¥È¤Î¶µ·±¡×¤è¤ê¡Ë
¢£Æ¬¤Ë·ì¤¬¾å¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ÏÃí°Õ
¡ÖÇä¤é¤ì¤¿·ö²Þ¤ÏÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸¦µæ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡Ê²¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À®¿Í¤¹¤ëÁ°¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤·¸ì¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¡£
¡¡20Âå¸åÈ¾¤Î¤¢¤ë¤È¤¡¢¤É¤³¤«¤ÎÂç³Ø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³Ø²ñ¤Ç¡¢Ë¿¹ñÎ©Âç³Ø¤Î¾ÍèÍË¾¤ÊÂç³Ø±¡À¸¤¬¡¢ÀèÆüÍÌ¾»¨»ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÏÀÊ¸¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼«ËýÏÃ¤òÅö¤Æ¤Ä¤±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤ò´Þ¤à»äÎ©Âç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç·ù¤ß¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤ÏÈà¤¬°ìËÜÏÀÊ¸¤ò½Ð¤¹´Ö¤Ë»°ËÜ½ñ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£Àè¤ËÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Ã±Ãø¤âÀè¤Ë½Ð¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î·ö²Þ¤À¡£º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢Èà¤¬¸ÀÍÕ¤ÇÄ©È¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï°µÅÝÅª¤ËÁý¤¨¡¢¥¹¥¥ë¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÖÅ¨¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï°ìÂ©Æþ¤ì¡¢¹¶·â¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¤Ï°ìÃ¶¾ùÊâ¤·¤Ê¤µ¤¤¡£¸À¤¤ÊÖ¤¹Á°¤Ë°ìÈÕÌ²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙºÐ¤ò½Å¤Í¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤À¡£¼ã¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÆ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¹ÔÆ°¤¬¤È¤â¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨¤ë¤è¤êÀè¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¡£40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤¢¤ëÄøÅÙ¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¾ùÊâ¤·¤«¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤´Ö¤Ç¸À¤¦¡Ö´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£³Î¤«¤ËÃ¯¤«¤È¤ä¤ê¹ç¤¦¾ì¹ç¡¢°ìÈÖ¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿¶¤ê¾å¤²¤¿·õ¡Ê·ý¡Ë¤ò²¼¤í¤·¤¿¤¯¤Æ¤â²¼¤í¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤Î³Ê¸À¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£·ö²Þ¤ò»Å³Ý¤±¤ëÊý¤Ë¤â¼õ¤±¤ëÊý¤Ë¤â¡£ÏÎ¤Î¤Ê¤«¤Î±ê¤Î¤´¤È¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¡£²Ð½ý¤¹¤ë¤Î¤â·ù¤À¤·¡¢²Ð¤ÎÊ´¤òÊ§¤¦¤Î¤µ¤¨ÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Ð¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤Î³Ê¸À¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¤È¤É¤á¤È¤·¤Æ¡Ö¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¿´¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤é¤ò¼é¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¢¤ë¡£Í×¤Ï¤³¤Î³Ê¸À¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²ÈÂ²¡¦°ìÂ²¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤é¤Î¡Ö¶µ·±¡á²È·±¡×¤ò¼é¤Ã¤¿°ìÂ²¤ÏÄ¹¤¯ÈË±É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î¶µ·±Ê¸³Ø¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³Ê¸À¤Ï¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¿È¡Ê²ÈÂ²¡Ë¤ò¼é¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤ÇÀï¤¦¤Î¤À¡£¡ÖÅ¨¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï°ìÂ©Æþ¤ì¡×¡Ö¹¶·â¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¤Ï°ìÃ¶¾ùÊâ¡×¡ÖÈà¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»ØÆ³Ãæ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬Îý½¬¤ÇÈ¯¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»î¹ç¤Ç¥»¥³¥ó¥É¤¬È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÎäÀÅÄÀÃå¤ËÁê¼ê¤ò¸«¤Æ¤³¤½¾¡µ¡¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
