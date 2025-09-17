登録者数6.12万人のYouTubeチャンネル「GOCCI CHANNEL」が2025年9月13日に公開した動画で、総額1億円の「ランボルギーニ・レヴエルト」を購入したと報告した。

「GOCCI CHANNEL」は、東京都八王子市の建設会社・武州鳶の代表を務める五島学氏が数多く所有するスーパーカーの紹介などを行うYouTubeチャンネル。

「【待望の納車式】３年待った世界に１つのレヴエルトがカスタム盛り盛りで降臨…！【総額１億円のランボルギーニ】」と題した動画の撮影日は9月11日。この日が誕生日だという五島氏は、六本木の「ランボルギーニ・ラウンジ東京」前に立ち、自分への誕生日プレゼントとしてこれから「ランボルギーニ・レヴエルト」が納車されると説明した。

注文したのは2022年とのことで、「忘れかけてたよ（笑）」と笑う。ガラス張りのラウンジの壁からは中央に鎮座する黒いベールをまとった3年待ち続けたマイカーの姿が見え「すげぇじゃん！」「これレヴエルトでしょ？ どう見ても」と大興奮。入店して間近で確認すれば「あ～、見たいな、見たいな……！」と、はやる気持ちを抑えられない。なお現物を見るのは、これが初めてだそう。「フライングしてどうしても見たいなって思って。木場の工場に見に行こうかなと思ったの」と明かしつつ、「でもこれ見ないほうが……。第一リアクション大事じゃない？」と踏みとどまった。

その後、車のキーやキーホルダー、特別なオプションを選択したオーナーにのみ贈呈される盾、ミニカー型のキーケース、スパークリングワインなどアクセサリーやプレゼントを渡される五島氏。そしていよいよ「実物見たいね、やっちゃいますか」といい、新しい愛車の前へ。「アンベールします。GO！」という合図とともにベールが捲り上げられ、メタリック感のあるピンクパープルの「ランボルギーニ・レヴエルト」がお披露目された。五島氏は「色すごくない？ ギラギラじゃん！」と喜び、早速スマホで撮影する。花束を贈呈され、ノンアルコールドリンクを注いだグラスで乾杯し、喜びを分かち合った。

改めて納車の感想を求められた五島氏は「何となく想像はしていたけど、実物ヤバくない？」と述べた。「ちょっと俺に撮らせてみ？」とカメラマンからカメラを奪い、車体表面に散りばめられたキラキラと輝く粒子を映しながら「すごいじゃん、これ」と声を弾ませた。ちなみにカスタムは「すんげぇしてる」とのことで、次回の動画では注文書を公開するという。いったいどのようなカスタムにどれくらいの金額をかけているのか、気になるところだ。

本動画に対し、コメント欄には「素晴らしいセンスですね！」「かっこよすぎます！！めちゃくちゃお似合いです！！」「バチくそかっけー いやー良い色ですね」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）