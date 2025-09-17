調子を上げるジャッジに「残された課題は1つだけ」 “10月のプレッシャー”に打ち勝てるか「すべてを台無しにする可能性はある」
ジャッジは昨年のリベンジを果たせるだろうか(C)Getty Images
レギュラーシーズン最終盤を迎え、ヤンキースのアーロン・ジャッジが調子を取り戻して来ている。現地時間9月15日、今月第2週における、ジャッジの週間MVP選出が発表された。1週間で本塁打5本をマークし、打率は4割を超えるなど、シーズン序盤戦の好調を彷彿とさせるパフォーマンスを披露した。
チームもア・リーグワイルドカード首位につけており、ポストシーズン進出を目指す上でも、主砲の復調は頼もしい限りだ。8月の不振を克服したジャッジが、残りのレギュラーシーズンでもこのままの打撃を維持することを、多くのヤンキースファンも願っているはずだ。
一方で、米国内からは、すでにジャッジの“その先”を見据えての意見も聞こえてきている。スポーツサイト『FANSIDED』が9月15日配信のトピック内で、「ジャッジはまさに絶好のタイミングで調子を上げている。多くの野球ファンが（当然だが）彼の話題にうんざりしている中でも、彼は再び自分の偉大さを示してみせた」と現在の活躍を称えている。
また、夏場まで話題となっていたマリナーズのカル・ローリーとのMVP争いも、「接戦に見えたMVP争いは事実上決まったように見える」と指摘。後半戦でのレイリーの各指標などの落ち込みを理由として、「ジャッジ優位」を強調する。
同メディアはその上で、「しかし、ファンはもう理解しているはずだ。ジャッジの9月の活躍だけでは、彼の“レガシー”は変わらない」などと訴えながら、「残された課題は1つだけ。9月の好調を10月にまで持ち越すことだ」と説いている。
ジャッジはこれまで出場した7度のポストシーズンでワールドシリーズ制覇の経験が無いばかりか、秋の戦いでは不振に陥ることが多かったことから、大一番で力を発揮できないプレーヤーという不名誉なレッテルがそのキャリアにつきまとっている。
同メディアはジャッジの過去の成績などを踏まえ、「No.99はプレーオフで十分な結果を残せておらず、打席でのアプローチが変化してしまう」などと評価。さらには、「ここに来ての好調がプレーオフで意味を持つかどうかは、まだ未知数だ。ジャッジは過去にもシーズン終盤に素晴らしい活躍を見せながら、最も重要な舞台で消えてしまったことがある」と振り返る。
また、「ジャッジは今、完全に集中しているように見える」と現在の活躍に期待を寄せるととともに、「シーズンを好調で終えたとしても、昨季の様に10月にプレッシャーに押されてすべてを台無しにする可能性はある。どちらに転ぶかが、今季のMVP争いやワールドシリーズ制覇の行方を左右するかもしれない」と今後への見通しを並べた。
名門球団を牽引する存在であり、結果に対する責任を誰よりも背負う立場でもあるジャッジ。やはりここからの戦いが、ヤンキースのキャプテンにとって本当の正念場となることは間違いないだろう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]