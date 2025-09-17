「倒さずに支配する事実は恐ろしい」井上尚弥の“パーフェクトな判定勝利”への余韻やまず　米放送局も脱帽「モンスターである必要もなかった」

井上のアウトボクシングは芸術のようでもあった(C)Getty Images

ボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（大橋）は9月14日、愛知・IGアリーナで行われたタイトルマッチで、WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）を判定3-0で下し防衛に成功。試合前より、「判定決着での勝利」を公言していた通り、井上は12ラウンドをフルに戦い抜き、試合を制した。王者として、スタイルの変化を示した上での盤石の勝ちっぷりは、今なお、海外メディアで大きな話題となっている。

【動画】アフマダリエフの顔面をヒット！ 井上尚弥の渾身フックをチェック

これまで以上にスピードやディフェンスが際立ち、さらには12ラウンド終了までテンポやリズムが崩れないなど、スタミナでもアフマダリエフを上回った井上。これまでの様に対戦相手をダウンさせるシーンこそ無かったものの、一方的にポイントを重ねるという新たな戦い方でも観る者を熱狂させた統一王者のファイトを、米スポーツ放送局『ESPN』がレポートしている。

9月15日の特集記事において同メディアは、「イノウエは『モンスター』である必要はなかった」などとこの日の内容を評しており、「彼は知的に戦い、アフマダリエフのパワーを封じ込め、強烈なボディショットを叩き込み続けてフィジカルに優れた相手を削っていった」と分析する。

また、「本来ならアフマダリエフ戦はイノウエにとって大きな試練となるはずだった」と前置きしつつ、「イノウエはスピードと技術を駆使した戦略でその試験を見事に突破した」などと綴っており、「イノウエはあらゆる局面でアフマダリエフを痛めつけ、屈辱を味わわせた。遠い間合いからのコンビネーションで打ち込み、カウンターを難なく回避し、ボディには容赦ない連打を浴びせた」として、試合展開を説明。