お笑いタレント・チャンス大城（50）が16日に放送されたテレビ埼玉「いろはに千鳥」（後11・00）に出演。大悟（45）の姉が広島で営む和食居酒屋に行ったことを報告した。

ゲスト出演した大城は「今日はタイミング良くて…ちょっと大悟くんにお礼を言いたくて」と切り出した。大悟は「えぇ?」と大城に感謝される心当たりがなかった。

お礼をしたかった理由は「先日、広島の営業に行きまして。大悟くんのお姉さんの『ちどり』というお店に」と訪れたことを明かした。大悟は「あ、福山の?あぁ〜行ったんすか?チャンスさん」と驚き、その時の大悟の姉との2ショットなどが映し出された。

大城は「お店もお客さんもいっぱいで。激ウマで」と振り返りつつ「ギャグもよう喜んでくれまして。小鳥のギャグをすげー喜んで…」とギャグに笑ってくれたのがうれしかったとした。大悟が「小鳥のギャグ?」と聞き返すと、その場で披露した。

口笛で小鳥の鳴きマネをしつつ、最後は鳥の人形が出てくるマジックのようなギャグだった。だが、鳥の人形が出てきた瞬間、大悟は「汚な!小鳥」とギャグよりも鳥の黄ばみが気になった。さらに「うちの姉ちゃん、それで喜びました?」と確認してスタジオを爆笑させた。