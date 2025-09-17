5　どうすれば、私たちはブッダになれるのか──佐々木閑さんと学ぶ『大乗仏教』【ＮＨＫ別冊100分de名著】

佐々木閑さんと解き明かす『大乗仏教』 #5

「日本の仏教には、どうしてたくさんの宗派があるのですか？ お経もそれぞれ違うのはなぜですか？」

そんな素朴な問いかけに、原始仏教研究の第一人者・佐々木閑さんが答えます。



学生との対話形式でまとめられた『別冊NHK100分de名著 大乗仏教 こうしてブッダの教えは変容した』では、自己鍛錬のための「釈迦の仏教」が、いつ・どこで・なぜ・どのようにして、“衆生救済”を目的とする「大乗仏教」へと変わっていったのか、その道のりを分かりやすく解説しています。





世界には何人ものブッダがいる？

全国の書店とNHK出版ECサイトで2025年10月まで開催中の「100分de名著」フェアを記念して、本書よりその一部を公開します。（第5回／全5回）

青年 せっかく悟りを開くのであれば、ブッダを目指したいと思うのも無理はないですね。では大乗仏教は、どうすれば在家のままでもブッダになれる、と説いているのですか？



講師 話が少々ややこしくなってしまうかもしれませんが、順に説明してみましょう。「ブッダになるためには何をすべきか」と考えていくと、まず思い浮かぶのが「お釈迦様はブッダになることができた。それならばわれわれもお釈迦様と同じ道を進めばブッダになれるのではないか。お釈迦様の生涯を見ればその道がわかるはずだ」という思いでしょう。



確かにこの考え方は間違っていません。お釈迦様と同じ人生、同じ行いをトレースしていけば、いずれは自分もブッダになれそうな気がします。しかし、お釈迦様の生涯を記録した「仏伝」という書物は存在するものの、それをいくら読んでも、どこにもお釈迦様だけがブッダになることができた特別な修行方法は書かれていないのです。



そこで当時の人々が注目したのは、お釈迦様の「過去」です。冒頭で、仏教は輪廻と縁起を世界観の基本にしているというお話をしましたが、「お釈迦様の過去世（前世）に何かがあったからこそ、それが遠因となってブッダへの道につながったのではないか」と考えたのです。仏教ではブッダになる前の修行者、ブッダ候補生のことを「菩薩（ぼさつ）」と呼びますが、彼らはお釈迦様の菩薩時代にブッダへの手がかりを探しはじめたわけです。



青年 そうは言っても、お釈迦様が前世でいつ菩薩になったのか。その、お釈迦様が菩薩であった前世の時代に何をしたのかについては、誰にもわかりようがありませんよね？



講師 インドの時間論の考え方では、すべてのものは無限の過去から無限の未来へと永遠に続いていますから、お釈迦様がどこでブッダになるための菩薩行を始めたのか、もちろん誰にもわかりません。でもそう言ってしまうと、お釈迦様と同じ道を簡単にはたどれなくなってしまいます。そこで自分たちもブッダになりたいと願う人たちは、次のように考えました。



お釈迦様も、もともとは私たちと同じ凡夫（普通の人）で、地獄に堕ちたり餓鬼になったりと輪廻を繰り返してきたはずだ。そして昔々のある時、一人のブッダと出会ったのをきっかけに、それまでの単なる平凡な生き物としての輪廻を終わらせて、自分自身がブッダになるための特別な生き方に入ったのではないか、と。



青年 ずいぶん遠大な話になってきましたね。お釈迦様の前に、どうしてわざわざ別のブッダの存在を持ってきたのかが理解できませんが……。

講師 お釈迦様の前に別のブッダがいたことを想定し、「お釈迦様はそのブッダと過去に出会っているはずだ」と考えたのはある意味、理にかなっています。たとえば、プロのサッカー選手を目指している少年がいるとします。彼はなぜサッカー選手になりたいと思ったのでしょうか？



青年 それは、Ｊリーグやヨーロッパのサッカーリーグで活躍する選手をテレビなどで見て、カッコいいな、素敵だなと思ったからでしょうね。



講師 そうです。私たちが何者かになりたいと願う場合、必ず理想とするモデルがそこには存在しています。何もないところから、いきなり「サッカー選手になりたい」とか「ブッダになりたい」と思う人はいません。ですから大乗仏教が、お釈迦様は過去において、別のブッダと出会い「こういう人に私もなりたい」と思ったのがすべてのスタートだと考えたことは、全く自然なことなのです。



さらに彼らは次のように想像を膨らませました。



おそらく、過去のブッダと出会ったお釈迦様は「あなたのように私もなりたいので努力します」と、そのブッダの前で誓いを立てたはずだ、と。この誓いを「誓願」と言うのです。そしてその時に、目の前のブッダは「お前は将来、必ずブッダになれるだろう。がんばりなさい」とお釈迦様の未来を保証し激励してくれたはずだと考えて、これを「授記」と呼びました。この「誓願・授記」を転機として、お釈迦様はブッダ候補生である菩薩となり、その後も延々と生まれ変わり死に変わりを繰り返しながら修行を続けることになった、というのが大乗仏教のベースとなる考え方です。



青年 すごい想像力ですね。では、お釈迦様に授記したとされる初代ブッダは、どんな書物に出てくるのですか？



講師 大乗仏教が興る前からあった『燃灯仏（ねんとうぶつ）授記』という物語の中に、「燃灯仏（ディーパンカラ）」という仏様が登場します。大昔、お釈迦様がまだ凡夫だった時、その燃灯仏が現れて「あなたは未来において悟りを開いてブッダになるであろう」と予言したと書かれているので、おそらく「誓願・授記」の考え方はこの話がベースになっていると思われます。



さらにこのアイデアは膨らんで、お釈迦様は過去世において何人ものブッダに出会い、何度も励まされたに違いないと考えられるようになりました。輪廻で出会うブッダは一人とは限らない。お釈迦様はブッダと初めて出会って、誓いを立てたあと、生まれ変わり死に変わりを繰り返して行く中でまた別のブッダと出会い、再び励まされ、そうして何人ものブッダと出会って、パワーをもらいながら最終的には自分がブッダになったのだというわけです。



青年 たしか「釈迦の仏教」では、ブッダは何十億年に一度しか姿を現さないことになっていましたよね。そんなに簡単に、何度もブッダと出会えるとはとても思えないのですが……。



講師 おっしゃるとおりです。「釈迦の仏教」の考え方からすれば、生まれ変わり死に変わりの中でブッダと出会えるチャンスなどはほとんどないことになってしまいます。



お釈迦様の場合は想像を絶する長い時間をかけてブッダとの出会いを実現できたのですが、もし私たちもお釈迦様の道を追体験するとなると、それだけの膨大な労力が必要となる。それではあまりにもきつい。ほかに道はないのか。愚かな私たちにも可能な、より効率的な成仏の道はないのか。この問題提起こそが、様々な大乗仏教を生み出す源泉となったのです。

会えないブッダに会うための方法を考える

青年 大乗仏教の世界観のようなものはよくわかりましたが、なんだか主題が少しずれてきている気がします。私は「どうすれば、在家のままで私たちはブッダになれるのか」についてお聞きしたつもりなのですが……。



講師 はい、わかっています。ここからがいよいよ本題です。先ほど私は、お釈迦様は過去世のブッダと出会って誓いを立てたあとに、菩薩としての輪廻を繰り返すことになったと言いましたが、輪廻して生まれ変わる先は必ずしも人間とは限りませんよね。天界で神として生まれることもあれば、畜生道に堕ちて動物に生まれ変わることだってあるわけです。



しかし、たとえウサギに生まれ変わったとしても、前世でブッダと誓いを立てたのならば、それは菩薩としてウサギになったことになります。ウサギは出家するわけにはいかないので、その場合はウサギとしての正しい生活を送ることがブッダになるための菩薩行となります。そう考えていくと、大乗仏教が、なぜ出家しなくてもブッダになれると考えたのかが、おのずとわかってくるのではないでしょうか。



青年 すでに自分が菩薩だと考えれば、自分が動物に生まれ変わろうが人間に生まれ変わろうが、正しい生活を心がけていさえすれば、それがすべて修行になる、というわけですね。でもお釈迦様が出家してブッダになったのを見ると、やはり出家は最終的には必要だったということではないでしょうか？



講師 確かにお釈迦様は出家というかたちをとって悟りを開きましたが、それは最後の仕上げにすぎません。延々と続いてきた時間の中では、それはほんの氷山の一角の出来事であって、その下には巨大な過去が存在しています。お釈迦様も様々な生き物の姿をとりながら、正しく生きることで修行を積んできた時代があったからこそ悟りを開くことができた、と考えれば、たとえ出家しなくても私たちはお釈迦様と同じ道を歩いているということになるのです。

青年 うーん、「正しく生きることが修行になる」と言われても、まだ私は納得がいきません。大乗仏教ではもっと具体的に、在家信者はどう生きなさい、ということを示してはくれないのですか？



講師 前にも少しお話ししましたが、善行を積むことがブッダになるための修行だと大乗仏教では考えました。もっとわかりやすく言うなら、「利他の気持ちを持って行動しなさい」ということです。



もちろん、「釈迦の仏教」にも「利他」の概念は存在しますが、そこでは「自利をベースにした利他」を基本構造としています。自分が率先して厳しい修行に励む姿を見せることで、苦しみを抱えながら暮らしている人たちに「そうか、こういう救いの道もあるのか」と気づきを与えることが「釈迦の仏教」における利他です。言ってみれば、よき手本となってみんなを導くというかたちでの利他なのです。これに対して大乗仏教の利他はもっと直接的で「自分を犠牲にして誰かを救うこと」が基本となります。



両者の違いは、動物の行動にたとえるとわかりやすいでしょう。親鳥は子どもの前でエサをとり、それを見たヒナ鳥はやがて親に倣って自分でエサをとるようになります。つまりエサをとる姿を子どもに見せることが、結局は子どもを助けることにつながっています。これが「釈迦の仏教」の考える利他です。一方の大乗仏教の利他とは、たとえば飢えたトラを助けるために「私を食べて生き延びなさい」とトラの前に自らの身を差し出すことを意味します。



青年 「利他」と聞くと、一般的には大乗仏教の考え方を指すように感じてしまいますね。



講師 それは、日本の仏教が大乗だからです。そのため、「釈迦の仏教」の「自利をベースにした利他」をなかなか思いつきません。大乗仏教の「自己犠牲」の利他は、他人の救済にまず目を向けるため、こちらのほうが素晴らしいと感じるかもしれませんが、本源までさかのぼれば、それは自分が成仏するという自利のための利他なので、「利他→自利」という構造になっているのです。



こうして「日常の中で行う善行がブッダになるための大切な修行になる」とした大乗仏教ですが、やがて"究極の善行"を見つけるようになります。



青年 それはどういうものでしょうか？



講師 「ブッダと出会い、それを崇めること、供養することがブッダになるための近道である」と考えるようになっていったのです。



青年 えっ？ それはどういうことですか？



講師 「日常の善行が成仏のエネルギーになる」というのですから、本来ならばそれは周囲の生き物を利他の気持ちで助けていくことであるはずです。しかし「日常の善行」をもっと別の行為に置き換えることも可能です。



たとえば私たちが墓参りで手を合わせることを「善行だ」と考えるのと同じで、ブッダを崇め、供養することを善行とする考えが現れるようになり、その結果、「われわれはブッダ供養によってブッダになれる」という思いが定着したのです。



青年 ブッダと出会って、それを崇めることがブッダになる近道と言われても、この世界のどこにいけばブッダと会えるというのでしょうか？



講師 ポイントはそこですよ。大乗仏教の教えで最大のネックとなるのが、「実際にはブッダと会えないこと」なのです。そのために大乗仏教では、会えないブッダにどうすれば会えるのか、実際には会えないブッダと会ったことをどうやって人々に納得させていくのか、様々なアイデアを練っていくことになります。それが大乗仏教の面白さであり、真骨頂なのです。



現在の日本には『般若経(はんにゃきょう)』『法華経（ほけきょう）』『華厳経（けごんきょう）』『阿弥陀経（あみだきょう）』『涅槃経』などの様々な大乗仏教系の経典が伝わっていますが、時代を追うごとに次から次へと異なるお経が作られていった理由も、じつはそこにあるのです。それぞれの経典の特徴や違いについては、次回の講義から詳しく解説していきます。

■『別冊NHK100分de名著 集中講義 大乗仏教 こうしてブッダの教えは変容した』（佐々木閑 著）より抜粋

■脚注、図版、写真、ルビは権利などの関係上、記事から割愛しております。詳しくは書籍をご覧ください。

著者

佐々木 閑（ささき・しずか）

1956年福井県生まれ。花園大学文学部仏教学科教授。京都大学工学部工業化学科、および文学部哲学科仏教学専攻卒業。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。米国カリフォルニア大学バークレー校留学を経て、現職。文学博士。専門は仏教哲学、古代インド仏教学、仏教史。日本印度学仏教学会賞、鈴木学術財団特別賞受賞。著書に『出家とはなにか』『インド仏教変移論』（大蔵出版）、『日々是修行』（ちくま新書）、『「律」に学ぶ生き方の智慧』（新潮選書）、『NHK「100分de名著」ブックス ブッダ 真理のことば』『NHK「100分de名著」ブックス 般若心経』『NHK「100分de名著」ブックス ブッダ 最期のことば』（以上、NHK出版）、『ゴータマは、いかにしてブッダとなったのか』（NHK出版新書）、『仏教は宇宙をどう見たか』（化学同人）、『科学するブッダ 犀の角たち』（角川学芸出版）、『出家的人生のすすめ』（集英社新書）、共著に『生物学者と仏教学者 七つの対論』（ウェッジ選書）、『真理の探究』（幻冬舎新書）、翻訳に鈴木大拙『大乗仏教概論』（岩波文庫）などがある。

※全て刊行時の情報です。