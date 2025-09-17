親と離れ離れで暮らす遠距離介護となると、子どもは何もできない心苦しさや切なさがあるかもしれません。俳優でタレントの柴田理恵さんは富山と東京の遠距離介護のなか、ひとつだけ心に決めて臨んでいました。（全3回中の1回）

【写真】「笑顔がそっくり」95歳で亡くなられた母と写る柴田さん ほか（4枚目/全9枚）

父を亡くしひとり暮らしの母が「要介護4」に

── 明るく飾らない人柄で長年にわたり、役者として多くの人に親しまれてきた柴田理恵さん。6年間の遠距離介護を経て、今年1月、最愛のお母さんを95歳で見送られました。介護が始まったのは、富山県でひとり暮らしをしていた88歳のお母さんが、突然、体調を崩して入院されたことがきっかけだったそうですね。

柴田さん：2016年に父が亡くなってから、自分で身の回りのことを行っていました。それまで、最も軽い「要支援1」の認定を受けており、食事やトイレはひとりでできていました。

ところがある日、腎臓が細菌に感染して炎症を起こす「腎盂炎」で入院。高熱が続いて敗血症を起こし、寝たきりの状態になったんです。ちょうどそのころ、介護認定の更新があり、結果として、以前は「要支援1」だった母が、介護なしには日常生活を送れない重度の「要介護4」と認定されたのです。あまりにも急な変化に、驚きを隠せませんでした。

── それまで大きなご病気をされたことはなかったのでしょうか。

柴田さん：いえ、いろいろと病気はしているんです。80歳のころには、血液の病気になり、骨粗鬆症も長く患っていました。それでも、そのたびに乗り越えてきたんです。父がまだ生きていたころだったので、「お父さんを残して死ねない」という気持ちが強かったんじゃないかと思います。

ですが、88歳で入院したときは、意識がもうろうとして「このままではダメかもしれない」と覚悟しました。けれど、少しずつ回復して、意識もはっきりしてきたんです。そこで、「何かしたいことはある？」と尋ねたら、「お酒が飲みたい」って答えたんです。その言葉を聞いて、「よし、まだ大丈夫そうだ」と（笑）。

「じゃあ、リハビリを頑張って、お正月には家でおせちとお酒を楽しもう」と声をかけると、「わかった」と。そこから一生懸命リハビリに取り組んで、実際にお正月には病院から一時外出の許可をもらって、おせちを食べて、お酒も飲むことができたんです。

2016年、ワハハ本舗の舞台にて。現在も看板女優として活躍中

── ひとり暮らしを目標に、冬の間、リハビリを頑張られたのですね。

柴田さん：ひとつ目標が達成したので、「次は何をしたい？」と聞いたら「家に戻って、以前のようにひとりで暮らしたい」と言うんです。そこで、雪が解ける桜のころに家に帰ることを目標に、冬の間は介護施設に入ってリハビリを続けました。そして春、本当に自宅に戻って、ひとり暮らしを再開したんです。そのころには要介護4だった判定も、要介護1まで改善していました。

同居をもちかけたら「私は富山、あなたは東京」

── 高齢で「要介護4」から「要介護1」まで回復するのは、驚異的ですね。ふつうなら気力を失いがちなものですが、「やりたいこと」をつねに掲げてリハビリに取り組めたことがよかったのでしょうか。

柴田さん：そう思います。母はとても自立心の強い人でしたから、自分の暮らしは自分で守る気持ちがずっと揺るがなかったのでしょうね。

── 2016年にお父さんを亡くされたとき、「東京で私と一緒に暮らさない？」と提案されたそうですね。

柴田さん：はい。でも、母からは「自分の人生は自分だけのものだから」と、きっぱり断られました。「私は富山で生きる。あんたは東京で仕事を頑張りなさい」と。じつは、提案した時点で、「きっとそう言うだろうな」と思っていたんです。母は長年、教師をしてきたので、地元には4世代にわたって教え子がいますし、退職後は茶道の先生もしていました。

姿が見えない日があると、「風邪でもひいた？大丈夫？」と、心配して訪ねてきてくれる人もいます。そんな地域のつながりのなかで、ずっと支えられながら暮らしていたんです。いわば町じゅうに親戚がいるようなもので、ひとり暮らしといっても顔見知りが多く安心でした。

そんな母が知り合いが誰もいない東京で、しかも仕事で留守がちな娘と暮らしても寂しい思いをするだけです。母の大事なものは、すべて富山にある。それをあらためて実感したので、東京にいながら富山の母を支える「遠距離介護」の選択に至りました。

長年教師を務めてきた母・須美子さん。2009年『踊る!さんま御殿!!』に親子で出演したとき

── 東京にいながら、富山のお母さんを支える「遠距離介護」。どんなふうに環境を整えていったのでしょう？

柴田さん：まず、母が自宅に戻る前に実家を片づけ、介護保険を使って手すりを増やし、介護ベッドも準備して、家の環境を整えました。その後はケアマネジャーさんと相談して、週2回はデイサービスへ。それ以外の日はヘルパーさんや看護師さんなど、毎日、誰かが訪問するように手配しました。

じつは最初、もう少しデイサービスの日数を多めにしていたのですが、母から「自由がない」とクレームが入り、週2回に落ちついたんです。お茶や謡曲のお稽古に行く日、お茶の先生として教える日、友人と会う日など、母の希望を聞きながら、一緒に1週間のスケジュールを組んでいきました。

── お母さんのライフスタイルを尊重しながら、見守りやすい環境を作っていったのですね。

柴田さん：その後もひとり暮らしを続けていましたが、転倒して病院に入院したり、施設に移ったりといったサイクルを何度か繰り返すようになりました。ちょうどそのころ、コロナ禍になり、施設や病院でも面会制限がかかってしまって。その間は職員の方に協力してもらい、週に2回ほどビデオ通話で顔を見ながら話すようにしていましたね。

近くで見守れないぶん「会話で心の恩返しを」

── お母さんとの時間を重ねるなかで、どんなことを心がけていらっしゃいましたか？

柴田さん：私にとって介護は、子どもとしてできる最後の「恩返し」でした。いちばん大切にしたかったのは「心のコミュニケーション」です。感謝の気持ちを言葉にして伝えたり、昔の思い出を一緒にたどったり。そうやって、心を通わせる時間を少しでも増やしたいと思ったんです。「育ててくれてありがとうね」と伝えると、母は「私はそんなにいい母親じゃなかったよ。あんたのこと、放ったらかしにしてきた」なんて言うんです。教師ひとすじで働いてきた母は、子育てに十分な時間を割けなかったと感じていたようでした。

でも私は「そんなことないよ、いつも幸せだった」と伝えながら、一緒に思い出をたどっていきました。かけてもらってうれしかった言葉、旅行でのできごと、ケンカをしたこと、愛犬が死んで一緒に泣いた日…。そうした記憶を語り合っていると、母の顔がふっとやわらぎ、「あぁ、そんなこともあったね、幸せだったね」と笑顔になるんです。その表情を見て、私も胸が温かくなりました。

── 幸せな時間を一緒にたどりながら感謝を伝える。そんなやりとりそのものが、親子のかけがえのない時間になっていたんですね。

柴田さん：親が元気なころは気恥ずかしさもあって、感謝をなかなか口にできませんでした。お互い気が強いから、帰省しても3日も顔を合わせれば親子ケンカが始まってしまう。でも、介護を通して気づいたんです。子どもが笑っていると、それだけで親は幸せなんだなと。感謝の気持ちを言葉にして伝えることが、こんなにも母を笑顔にするなら、もっと早くそうしていればよかったなと今になって思います。

── 遠距離介護を6年続けられ、お母さんは今年の1月に95歳で亡くなられたそうですね。

柴田さん：2022年に腸閉塞を起こしたことがきっかけで、点滴で栄養を摂るようになり、病院での生活が続くようになりました。年齢なりの物忘れはありましたが、最期まで頭はしっかりとしていて、「お母さん、次は何がしたい？」と尋ねると、やりたいことが次々と出てくるんです。じつは縁あって、生まれ故郷の富山・八尾町に新設された中学校の校歌の作詞を私が担当することになったんです。教師だった母は大変喜び、開校式で子どもたちが歌う姿を楽しみにしていたのですが、当日は入院中で叶いませんでした。

後日、録画した映像を母に見せると、子どもたちの歌声に励まされ、とても感動していたんです。そこで、「退院したら一緒に中学校を訪れようね」と声をかけました。その約束が、母の支えになっていたのだと思います。2024年6月には、本当に2人で中学校を訪問することができたんです。最期まで、母は本当に気丈な人でした。

…

富山に暮らす母を東京から見守り、６年にわたって遠距離介護を続けてきた柴田理恵さん。要介護4から1へと回復するほど気丈に生き抜いた母。その姿を見守る日々は、柴田さんにとって「最後の恩返し」でもあり、みずからの老後や人生を考えるきっかけにもなったといいます。入院中にかつての教え子や若い看護師さんと楽しげに話す母の姿を見て、「私もこんなふうに、いろんな人と関わりながら生きていけたら、きっとこれから先の人生も笑顔でいられるのだろうな」と思ったそうです。

取材・文／西尾英子 写真提供／柴田理恵