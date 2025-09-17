4　ブッダになることを目指す「大乗仏教」の誕生──佐々木閑さんと学ぶ『大乗仏教』【ＮＨＫ別冊100分de名著】

佐々木閑さんと解き明かす『大乗仏教』 #4

「日本の仏教には、どうしてたくさんの宗派があるのですか？ お経もそれぞれ違うのはなぜですか？」

そんな素朴な問いかけに、原始仏教研究の第一人者・佐々木閑さんが答えます。



学生との対話形式でまとめられた『別冊NHK100分de名著 集中講義 大乗仏教 こうしてブッダの教えは変容した』では、自己鍛錬のための「釈迦の仏教」が、いつ・どこで・なぜ・どのようにして、“衆生救済”を目的とする「大乗仏教」へと変わっていったのか、その道のりを分かりやすく解説しています。





論理的に正しければ、それは釈迦の教えである

講師 では、いよいよ「大乗仏教はなぜ誕生したのか」という話に入っていきましょう。部派仏教の動きが起こってから何百年か経った紀元前後の時代、つまり今から二千年ほど前ですが、二十ほどの部派に分かれていた仏教世界の中で、次なる大変革が起こります。それが大乗仏教です。



大乗仏教のルーツに関してはいくつかの学説があって、十五年ほど前までは大乗仏教は部派仏教とは無関係なところから現れたという説が有力でした。大乗仏教はサンガ組織の内部から生まれたのではなく、在家の一般人が作ったと考えられていたのです。



なぜそう考えたのかと言うと、もともと単一の教えを説いていた仏教の世界から、全く異なる大乗の教えが次々に出て来ることなど到底ありえないと思われたからです。しかし近年では、大乗仏教は部派グループのどこかから生まれたという説が、逆に一般的になりつつあります。



青年 先生ご自身は、大乗仏教はどこから生まれたと考えているのですか？



講師 今申し上げたように、私が見つけた「破僧の定義変更」という現象を土台にして考えれば、仏教世界の内部から、それまでとは全く違った考えが出てくるということも十分可能となります。ですから私としては当然、大乗は部派仏教の内部から生まれたという説を支持しています。大乗仏教の発生については次のようなプロセスが想定されます。



破僧の定義を変更した直後の部派仏教の時代は、教えに対して多少の解釈の違いをとなえることはあっても、全く新奇な教えが出現するというような動きはまだなかったはずです。



しかし、長い歴史のどこかで「昔から伝わっているお経には書かれていないけれども、論理的に正しければ、それは釈迦の教えと考えてよいのではないか」と主張する一団が現れます。



これはつまり、「今までにない新しいお経を作って、それを釈迦の教えとして広めてもよい」ということですから、この考えが一度認められてしまうと、もう流れを止めることはできません。それまではなかった新しい考えを、釈迦の教えとして主張する人が次々に出てきて、いつの間にか全く異なる仏教世界（大乗仏教）が誕生することになったのです。

青年 でも、もともとのお経に書かれていないことを勝手に創作するのは、どう考えても禁じ手ですよね。そうした不穏な動きが現れた場合、当時の仏教界からなんらかの批判や阻止する動きがあっていいように思うのですが……。



講師 破僧の定義が変更されて最初のタガがはずれたのは事実ですが、しばらくの期間はある程度、歯止めがきいていたものと思われます。「解釈の多少の違いはあってよいが、根本的な教えに変更を加えるのはまずい」と多くの人が思っていたはずです。



しかし長い歴史を経る中で、いつしか歯止めがきかなくなり、一気に多様化が進みました。その際にやはり決定的要因となったのは、「理にかなってさえいれば、それは釈迦の教えと考えてよい」というアイデアの登場だったと思います。そうした状況に危機感を感じた人ももちろんいたでしょう。でも、一度堰を切って流れ出した水の勢いは、誰にも止めることはできなかったのです。



大乗仏教より前に作られた「釈迦の仏教」の経典の一つである『涅槃経（ねはんぎょう）』（大乗仏教にも同名のお経がありますが、別のものです。こちらについては、第６回の講義で解説します）を見ても、そうした流れが実際に起こっていたことがわかります。この『涅槃経』にはパーリ語のものと、漢文のものが存在していますが、パーリ語のほうには「教えの正統性を確認するためには、お釈迦様の言葉に合っているかどうかを確かめろ」とだけ書かれているのに対して、漢文のほうにはそのほかに、「理屈に合っていれば、それはお釈迦様の教えと考えてよい」とも書かれているのです。そういう考えが次第に受け入れられていった様子がわかりますね。



いずれにせよ、「昔からの経典に書かれていなくとも、理屈に合っていてお釈迦様の教えとしての整合性があるならばそれは正しい仏教の教えだ」と言ってしまったことが大きな分かれ目となったのは間違いないでしょう。その時点で、大乗仏教への扉が一気に開かれたのだと思います。



青年 それにしても大乗仏教を作った人たちは、いったいどういう気持ちでそれまでとは異なる教義を主張したのでしょうか。そこにはお釈迦様の教えに背いてやろうという野心や悪巧みのようなものがあったのでしょうか？



講師 いや、とんでもない。大乗仏教を新たに作った人たちは、お釈迦様の教えを決して意識的にねじ曲げようと考えたわけではないでしょう。大乗仏教の教義は、それまでの「釈迦の仏教」とは似ても似つかぬものもありますが、すべては修行者たちの宗教体験をベースに生み出されたものなのです。修行する中で「これこそがブッダの伝えたかったことのはずだ。私は仏教の正しい在り方を体験した」というインスピレーションやひらめきがあったからこそ、信念を持って「お釈迦様の本当の教えはこれである」と主張したのです。



青年 作った本人たちの間では、間違ったものを伝えているという意識はなかったというわけですか。だとすると文句のつけようはありませんね。ところで、部派仏教から大乗仏教が生まれたとすれば、部派仏教のどのグループが中心となって大乗仏教を作ったのか、見えてこないのでしょうか？



講師 大乗的な教義については、部派グループのどこか一ヵ所から誕生したというわけではなく、いろいろな場所で多発的に生まれた、と私は思っています。様々な場所で様々な人が、それぞれのインスピレーションをもとに新たなお経を作ったとすれば、当然、そう考えざるをえません。



当時はまだ大乗仏教という呼び名もなければ、作った本人たちにも、それまでの仏教とは違ったものを作り出したという意識もなかったはずです。地域ごと、時代ごとに様々な新式の仏教が生み出され、そうした小さな流れが一つになり、やがて振り返ってみれば、それは大乗仏教という大きな潮流になっていた、という状況でしょう。

大乗仏教の最終目標は「ブッダになること」

青年 大乗仏教が誕生した経緯についてはおおよそ理解できましたが、一つ質問があります。なぜ大乗仏教は、在家のままでも悟ることができると考えるようになったのでしょうか？ そこには入口のハードルを下げることで多くの信者を取り込みたいという思いがあったように私には思えるのですが……。



講師 一概にそうとも言えません。先にもお話ししましたが、「釈迦の仏教」における修行生活というものは、無職無収入が基本なので、他者からのお布施として食べ物などを恵んでもらわなければ成り立ちません。出家者が生きていくためには、それを陰で支える安定した社会がどうしても必要となってきます。



大乗仏教が興った時代は、インドを統一したマウリヤ王朝が滅び、混乱期を迎えた頃と重なります。特に北インドのガンダーラ周辺には、いろいろな異民族が流入してきて激しい乱世状態に陥っていました。当然そういう環境では、呑気に出家生活を送ることも難しくなってきます。人々は自分の身を守ることに精一杯でサンガや出家者を養う余裕などなくなります。でも、だからといって、出家者たちは悟るための修行を諦めきれません。



もしあなたが出家者だったら、その状況を打破するためには何をしようと考えますか？



青年 おそらく、出家せずに在家のままで悟りへと近づける方法はないものかと模索しはじめるでしょうね。……そうか。そうやって考えていくと、大乗仏教は時代の必然として生まれてきたものだと考えことができるわけですね。



講師 なにしろ古い話なので確証となるものは何もありませんが、そういう状況も想定できるということです。もちろんこれは単なる推測なので、ほかにも、大乗仏教が在家に広く門を開いていった理由があった可能性はあります。そのあたりは、これからの仏教研究が取り組むべき課題です。



ともかく、悟りの可能性を出家者だけでなく、在家者に対しても広く開いていきたいという志向性の高まりがあって、それが大乗仏教を生み出す原動力になったことは間違いありません。

そしてもう一つ、大乗仏教の発生を考えるうえで大切なポイントがあります。「釈迦の仏教」では、この世で修行を積んで悟りを開いた者が到達する境地を「阿羅漢」と言います。阿羅漢とは、お釈迦様の教えをすべて学び終えて、悟りを開いた人のことです。悟ったとは言っても、阿羅漢はステージ的にはお釈迦様のようなブッダよりもずっと下位のレベルです。「釈迦の仏教」では誰もが皆、この阿羅漢を目指すのであって、「ブッダになることを目指す」などと言う人はいません。ブッダというのは、お釈迦様のような、特別な資質を持ったある種の天才だけが到達可能な境地なのです。



一方の大乗仏教では、悟りを開いた者の最終到達点は「ブッダになること」です。「成仏」という発想がそれです。成仏と聞くと、多くの人は亡くなったあとにこの世に未練を残さず安らかな場所に行くことをイメージしますが、それは誤ったイメージで、本来は人が悟りを開いてブッダになるという意味の言葉です。「釈迦の仏教」では全く想定されていなかった「誰にでも開かれたブッダへの道」が、大乗仏教では可能になったというわけです。



青年 「ブッダ」とは唯一無二の存在で、お釈迦様のことだけを指す言葉だと私はずっと思っていました。



講師 ああ、あなたがおっしゃっているのがまさに「釈迦の仏教」の考え方です。「釈迦の仏教」では「現世にブッダは一人しかいない」ととらえ、そのブッダが亡くなると何十億年という長いブッダ不在期が続き、そうして別のブッダが現れる、というサイクルが繰り返されると考えました。つまり、お釈迦様は、そういう何十億年に一人しか現れない貴重なブッダの一人だったのです。



しかし、大乗仏教ではこの世界には何人ものブッダが存在していて、努力すれば誰もがその一人になれると考えました。なぜ「自分たちはブッダになりたい」あるいは「ブッダになれる」と考えるようになったのか、その具体的な原因については、まだ解明されていませんが、おそらくは先に述べた「在家でも悟りの修行を積むことができる」という考えとセットになって現れてきたのでしょう。両方を重ね合わせれば、「在家・出家を問わず、誰もがブッダという最高の存在に到達できる」という新たな理想が現れてくるのです。

■『別冊NHK100分de名著 集中講義 大乗仏教 こうしてブッダの教えは変容した』（佐々木閑 著）より抜粋

