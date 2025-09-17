3　仏教が世界に広まったのはなぜか──佐々木閑さんと学ぶ『大乗仏教』【ＮＨＫ別冊100分de名著】

佐々木閑さんと解き明かす『大乗仏教』 #3

「日本の仏教には、どうしてたくさんの宗派があるのですか？ お経もそれぞれ違うのはなぜですか？」

そんな素朴な問いかけに、原始仏教研究の第一人者・佐々木閑さんが答えます。



学生との対話形式でまとめられた『別冊NHK100分de名著 大乗仏教 こうしてブッダの教えは変容した』では、自己鍛錬のための「釈迦の仏教」が、いつ・どこで・なぜ・どのようにして、“衆生救済”を目的とする「大乗仏教」へと変わっていったのか、その道のりを分かりやすく解説しています。





仏教拡大の理由とは？

青年 当時のインドには、仏教以外にも宗教は存在していたのですか？



講師 お釈迦様の時代のインドでは、バラモン教という宗教が定着していて、多くの人々がそれを信仰していました。これは、今のヒンドゥー教のもとになった宗教です。しかし、お釈迦様が亡くなってしばらくすると、そのバラモン教中心のインド全土で、仏教が大いに拡大していくことになったのです。



青年 マイナーな新興宗教の一つだったはずの仏教が、既存の宗教を押しのけるかたちで急速に広まっていったとは不思議ですね。仏教が一挙にインドに拡大していった理由とは何だったのでしょうか？



講師 お釈迦様が亡くなってから百～二百年後の紀元前三世紀中頃、インド亜大陸の統一を果たしたマウリヤ朝第三代のアショーカ王が仏教に帰依したこと、それが、仏教がインド全土に広まった一番の理由であると考えられています。



青年 アショーカ王が仏教を国家宗教と定めて、民衆たちに「仏教を信じなさい」と強制したということですか？



講師 それならば納得できるのですが、じつはアショーカ王は、仏教を国家宗教として定めたわけでもないし、民衆に仏教を強制したわけでもなさそうなのです。生前のアショーカ王の言葉を石柱や岩に刻んだ「アショーカ王碑文」と呼ばれるものがインド各地で発見されていますが、そこには王が仏教徒であったことを示す「自分は仏教の優婆塞(うばそく)（在家信者）である」という言葉が記されています。しかし同時に、バラモン教やその他の新興宗教も含めて「あらゆる宗教者を庇護せよ」という意味のことも書かれていて、「仏教だけを信じなさい」などという言葉はどこにも見つからなかったのです。



そうすると、仏教がインド全土に広まった根拠を、「アショーカ王が帰依した」という事実に求めるだけでは説明がつかないことになりますよね。さらにその後、仏教がインドだけでなく、中国や日本など異なる文化圏へも急速に広がっていったことを考えると、ほかに何か別の理由があったとしか思えません。



青年 そんなに難しく考える必要があるのでしょうか。単純に仏教の教えが民衆にとって魅力的だったというだけの話ではないのですか？



講師 確かに「釈迦の仏教」は合理的かつ論理的で、苦しみから本気で逃れたいと願う人の目には魅力的に映ったでしょう。しかし、「釈迦の仏教」は出家を基本としているため、悟りに至るためにはサンガに入って特別な修行を続けなくてはなりません。出家生活を実践することは、一般の人にとって決して容易なことではありませんから、そのままではハードルが高すぎるのです。

青年 では、先生は仏教が急速にインド全土に拡大していった本当の理由は何だったとお考えなのですか？



講師 もともとの仏教の教えが当時なんらかのきっかけで多様化し、様々な環境で暮らす人の状況や立場に合ったものを選ぶことができる「選択肢の多い宗教」へと変わっていった、そのことが、仏教が一挙に拡大した最大の理由だったのであろうと考えます。



青年 なるほど。もともとは厳しい教えを基本としていた仏教が、次第に取っ付きやすいもの、万人受けするものに変わっていったということですね。



講師 いや、それとは少し違います。あなたの今のお話だと、もとの仏教の教えがどんどん間口の広いものへと変容していったことになってしまいますよね。そうではなく、私が注目したのは「多様性」、つまり選択肢の広がりです。一つの教えが様々に枝分かれしながらも、それぞれが否定し合うことなく、仏教という一つのジャンルの中で並存できたことが、仏教が世界に拡大していった最大の理由だと考えるのです。



アメリカには現在、約三百万人の仏教徒がいますが、欧米における仏教拡大のプロセスを振り返ると、私が今述べたことが理解していただけるでしょう。まずは一九五〇年代後半頃から「禅」がすごい勢いでアメリカに入っていきました。次に「チベット仏教」が広まり、現在は「テーラワーダ仏教（南方仏教国に伝わる、「釈迦の仏教」の一系統である上座部仏教のこと）」がブームとなっています。



そう聞くと多くの人は、仏教に関心を持つ限られた層が禅→チベット仏教→テーラワーダ仏教の順に三派を鞍替えしていったのではないかと考えるのですが、そうではなく、三派の仏教がそれぞれ別の人々の心を新たにつかんでいったからこそ、仏教徒の数がどんどん膨れあがっていったのです。



青年 仏教を信仰するようになった欧米人は、それまで信じていたキリスト教を捨てて、仏教に改宗していったのでしょうか？



講師 そこが興味深いところなのですが、必ずしもそれまでの宗教を捨てたというわけではないのです。今までどおりキリスト教の信念を貫きながら、仏教的な生き方を実践している人も欧米には多くいます。つまり、そうしたスタイルすら許してしまう教義の多様性が仏教にはあるということなのです。



青年 現在の仏教が様々な宗派に分かれ、信じる者の立場や状況によって自由に選択できるものになっているというのはわかりますが、先生の今のお話の流れからすると、すでにアショーカ王の時代に多様化の動きが起こっていたということになりますよね？



講師 そうです。もちろん今ほどの多様化は進んでいなかったにしても、アショーカ王の時代にすでに、仏教は多様化の道に踏み出していたと思われるのです。その根拠として挙げられるのが、大乗仏教の発生よりずっと前、アショーカ王の時代に現れたと思われる「部派（ぶは）仏教」という概念の成立です。

部派仏教が仏教の多様性を生んだ

講師 部派仏教とは、お釈迦様の教えの解釈の違いによって、仏教世界が一気に二十ほどのグループ（部派）に分かれていった状況を指します。とは言っても完全に分裂したのではなく、「○○部」「××部」とそれぞれグループ名を名乗りながら、お互いに認め合う分岐社会がアショーカ王の時代にできあがったのです。重要なのは、部派仏教のそれぞれの部派が、自分たちの正統性を主張しながらも、自分たち以外の部派の存在も承認していたという点です。今にたとえるなら、一つの政党にいくつかの派閥が作られた状況をイメージしていただくとわかりやすいかもしれません。



なぜ、もともと一つだったお釈迦様の教えが突然いくつにも分岐したのか、疑問に感じる方もいらっしゃると思いますが、リーダーが亡くなって百年も経てば弟子たちの教義に対する考え方や解釈にずれが生じていくのは当然です。おそらく分裂の動きはずっと以前からあったのでしょうが、それが顕著になったのがアショーカ王の時代だったのです。



青年 教義に対する解釈が違ってくれば、やがてはお互いが敵対し合って分裂していきそうなものですよね。そうはならずにお互いを認め合いながら並存していくというスタイルが生まれたのはなぜなのでしょう？



講師 そこが不思議ですよね。「俺の解釈が正しくて、お前のは間違っている！」とお互いに言い争いを始めたら、普通であれば仲間割れが起こるところです。そうならずに並存できた理由は、結論を先に申し上げると、アショーカ王の時代に「破僧（はそう）の定義変更」が行われたからなのです。



破僧とは、仏教の僧団組織であるサンガを分裂させる行為を意味します。本来のお釈迦様の教えに背く解釈を提唱し、自分の解釈に賛同する者を集めて独自の教団を作ろうとする行為がそれです。お釈迦様が生きていた時代は、破僧を企てた者は厳しく罰せられ、謹慎処分となる決まりになっていました。



青年 今のお話を聞くと、部派仏教の僧侶たちは、自分たちこそが釈迦の教えの後継者だと考えていたわけですから、その視点で見れば相手方はみんな、破僧の実行犯ということになってしまうはずですよね？



講師 本来はそうなります。実際、そういった状況が仏教界の一部にあったのだと思います。互いに相手を「お前たちのやっていることは破僧だ」と非難し合い、しかも誰もそれに決着をつけられない状況です。そこで困り果てた仏教界とアショーカ王は、どうやったら僧団が一つにまとまるのかを思案した末に、苦肉の策として「破僧」の定義を変更することにしたのです。

青年 具体的には、どんな定義が新たに作られたのでしょうか？



講師 これはまさに私が研究したことなのですが、「釈迦の教えについて互いに違った考え方や解釈を持っていたとしても、同じ領域内に居住し、〈布薩（ふさつ）〉や〈羯磨（こんま）〉をみんなと一緒に行っているかぎりは破僧ではない」というのが、この時に作られた新しい破僧の定義です。「布薩」とはサンガの中で半月に一度行われる全員参加の反省会で、「羯磨」はそのあとに行われるサンガの事柄を決める重要な会議のことです。つまり、みんなで行う集会や会議に参加しているかぎりは、お互いが違った解釈を主張したとしても、それは破僧ではないというルールに変わったということです。



青年 なるほど。「破僧は悪い行いである」という考え方をなくしたわけではなく、「破僧とは何か」の定義を変更することで分裂を避けたというのですね。それがアショーカ王時代に行われたという文書か何かが残っているのですか？



講師 『摩訶僧祇律（まかそうぎりつ）』という古い書物の中に「サンガ内に、もしお釈迦様とは違う解釈を主張する者が現れて悶着が起こったとしても、同じところに共住し、集団儀式をともに行っているかぎりは破僧ではない。別々に儀式を行うようになったら破僧である」といった意味のことがはっきりと記されています。『摩訶僧祇律』が書かれた年代は明らかではないのですが、アショーカ王碑文と内容的に符合する部分が多いのを見ると、アショーカ王の時代に書かれたものと考えて間違いないでしょう（両者が同じ時代に書かれたと私が考えた根拠については、拙書『ゴータマは、いかにしてブッダとなったのか』〔ＮＨＫ出版〕収載の「部派仏教から大乗仏教へ」を読んでみてください）。



さらに『摩訶僧祇律』よりずっとあとに書かれた『倶舎論（くしゃろん）』という仏教哲学書には、破僧には二つの定義があることを述べた文章が見られます。



「破僧には二種類ある。一つはお釈迦様の教えに背く教義をとなえることであり、これを破法輪（はぼうりん）（チャクラベーダ）と呼ぶ。もう一つは儀式を一緒に行わないことで、これは破羯磨（はこんま）（カルマベーダ）と呼ぶ」



さらに続けて、次のようなおかしな文章が記されています。



「お釈迦様が生きていた時は、教えに背いて徒党を組み、僧団を分裂させるかたちの破僧は存在していたが、お釈迦様が亡くなったあとは儀式に参加しないかたちでの破僧しか存在しない」



青年 よくわからない文章ですね。私にも理解できるようにもう少し嚙み砕いてご説明いただけますか？

講師 要するに、「お釈迦様が生きている間は、その教えに背く教えをとなえて自分たちの教団を作ることは可能だが、お釈迦様が亡くなったあとはたてつく相手がいないのだから、それは不可能である。だから、お釈迦様がいない現在は、儀式に参加しないかたちでしか破僧はありえない」と、ここでは言っているのです。



青年 しかし、お釈迦様が亡くなったあとでも、その教えを否定することは可能だし、別の考え方を主張すれば、それはお釈迦様にたてついたことになるのではないですか？ 亡くなったあとはそれが不可能になるとは、どういうことなのでしょう。私には理解できないのですが……。



講師 理解できなくて当然です。これは破僧の定義を変更したことを正当化するためのヘリクツを述べているだけなのです。昔はお釈迦様の教えに背く破法輪というかたちで破僧することも可能だったが、今はもう、破僧と言えば破羯磨しかないのだ、という現実の状況を根拠づけるための苦しい言いわけなのです。でも、この文章を読むと、当時の仏教界にとって、破僧の定義変更がどうしても必要であったことがよくわかります。



話が少々長くなってしまったので、ここで一度要点をまとめておきましょう。もともと、お釈迦様の教えは一つでしたが、アショーカ王の時代に破僧の定義が変更されたことで、「仏教の教えの中にもいろんな解釈があっていい。異なる考え方をもつ相手を否定するのではなく、互いに仲間として認め合おう」という状況が生まれました。これによって部派仏教の時代が到来した、とここまではよろしいですね。



部派仏教は、外から見ると仏教という名のもとに一つにまとまっているように見えますが、違った教えが並存しているという意味では、内部分裂している状態です。つまり破僧の定義を変更して、「異なる解釈を認める」と宣言してしまった時点で、最初のタガがはずれて、仏教は一挙に多様化への道を歩みはじめることになったのです。



青年 とんでもないことが、アショーカ王の時代に起こってしまったのですね。



講師 本来一つであったお釈迦様の教えがいくつにも分かれていったことを「よくないこと」と感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、様々な選択肢を含んだバラエティ豊かな宗教になったことで、仏教がより多くの人を救えるようになったと考えれば、逆にプラスととらえることもできるのです。



現在、仏教はキリスト教やイスラーム教と並ぶ世界三大宗教の一つとされていますが、アショーカ王の時代に、もし破僧の定義変更が行われていなければ、仏教がここまで世界に広がることはおそらくなかっただろうと思います。

■『別冊NHK100分de名著 集中講義 大乗仏教 こうしてブッダの教えは変容した』（佐々木閑 著）より抜粋

■脚注、図版、写真、ルビは権利などの関係上、記事から割愛しております。詳しくは書籍をご覧ください。

著者

佐々木 閑（ささき・しずか）

1956年福井県生まれ。花園大学文学部仏教学科教授。京都大学工学部工業化学科、および文学部哲学科仏教学専攻卒業。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。米国カリフォルニア大学バークレー校留学を経て、現職。文学博士。専門は仏教哲学、古代インド仏教学、仏教史。日本印度学仏教学会賞、鈴木学術財団特別賞受賞。著書に『出家とはなにか』『インド仏教変移論』（大蔵出版）、『日々是修行』（ちくま新書）、『「律」に学ぶ生き方の智慧』（新潮選書）、『NHK「100分de名著」ブックス ブッダ 真理のことば』『NHK「100分de名著」ブックス 般若心経』『NHK「100分de名著」ブックス ブッダ 最期のことば』（以上、NHK出版）、『ゴータマは、いかにしてブッダとなったのか』（NHK出版新書）、『仏教は宇宙をどう見たか』（化学同人）、『科学するブッダ 犀の角たち』（角川学芸出版）、『出家的人生のすすめ』（集英社新書）、共著に『生物学者と仏教学者 七つの対論』（ウェッジ選書）、『真理の探究』（幻冬舎新書）、翻訳に鈴木大拙『大乗仏教概論』（岩波文庫）などがある。

※全て刊行時の情報です。