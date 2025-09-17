2　「釈迦の仏教」と「大乗仏教」は何が違うのか？　佐々木閑さんと学ぶ『大乗仏教』【ＮＨＫ別冊100分de名著】

佐々木閑さんと解き明かす『大乗仏教』 #2

「日本の仏教には、どうしてたくさんの宗派があるのですか？ お経もそれぞれ違うのはなぜですか？」

そんな素朴な問いかけに、原始仏教研究の第一人者・佐々木閑さんが答えます。



学生との対話形式でまとめられた『別冊NHK100分de名著 大乗仏教 こうしてブッダの教えは変容した』では、自己鍛錬のための「釈迦の仏教」が、いつ・どこで・なぜ・どのようにして、"衆生救済"を目的とする「大乗仏教」へと変わっていったのか、その道のりを分かりやすく解説しています。





自分を救いの拠り所と考えた「釈迦の仏教」

講師 それでは、大乗仏教と「釈迦の仏教」の教えのどこが具体的に異なっているのかを見ていきましょう。まずはお釈迦様のオリジナルの教えについて解説します。

講師 それでは、大乗仏教と「釈迦の仏教」の教えのどこが具体的に異なっているのかを見ていきましょう。まずはお釈迦様のオリジナルの教えについて解説します。



先ほど申し上げたように「釈迦の仏教」では出家修行を最重要視しています。これは「出家してひたすら修行に励み、苦しみの源である煩悩を消し去ることでしか、人は真の安楽に達することができない」とお釈迦様自身が考えたからです。ここで言う出家とは、財産や家族を捨てて「サンガ」と呼ばれる修行者集団に所属し、朝から晩まで瞑想を中心とした厳しい修行生活を送ることを意味します。サンガでは生産活動は一切禁じられていて、働くことはおろか畑を耕すことも認められていません。生きていくのに必要なものはすべて一般社会からのもらいものに頼って暮らすことになります。



青年 働かなくてよいと聞くと魅力的にも感じますが、今の生活をすべてリセットするのはかなり難しそうですね。ちなみに厳しい修行の先に待ち受けている「真の安楽」とは、そんなに素晴らしいものなのですか？



講師 お釈迦様の言う「真の安楽」とは、悟りを開いて「涅槃（ねはん）」に到達することを指します。涅槃とは、自分の心の中の煩悩をすべて断ち切ることであり、同時にその結果として、二度とこの世に生まれ変わらないことを意味します。



仏教では、この世界は「天・人・畜生・餓鬼・地獄」の五つ（のちの時代に「阿修羅」が入って六つ）の領域からなり、あらゆる生き物は、この五つないしは六つの領域内で、延々と生まれ変わり死に変わりを繰り返すと考えられています。善行を積めばよりよい世界に、悪行を犯せば悪い世界に生まれ変わることになるのですが、そういう延々と続く生と死の繰り返しを「輪廻（りんね）」と言います。涅槃というのは、仏道修行によって輪廻を止め、「二度と生まれ変わらない世界に行くこと」を意味するのです。



青年 地獄や畜生に生まれ変わるのはいやですが、また人間界に生まれ変われるのなら悪くはなさそうですね。輪廻って永遠の命が保証されているということですから、よいことではないのですか？



講師 あなたのように輪廻をプラスにとらえる人もいらっしゃると思いますが、仏教ではそうは考えません。お釈迦様は「生きることは苦しみである」ととらえたため、輪廻が続くということは、永遠に苦しみが続くことを意味します。だからこそ、二度と生まれ変わらない世界に入ることを最上の安楽と考えたのです。



青年 では、輪廻を止めて涅槃に到達するためには、具体的にどんな修行が必要となるのでしょうか？



講師 私たちを輪廻させているのは「業（ごう）」のエネルギーであり、そのエネルギーを作り出しているのが煩悩なので、自力で煩悩を消し去ることが修行の基本となります。そのためには、精神集中のトレーニングによって心の状態を正しく把握し、煩悩を一つずつ確実につぶしていかねばなりません。それまでの世俗の生活スタイルを離れ、修行だけに特化した生活、すなわち出家生活に入ることがどうしても必要となってくるのです。



要するに、「釈迦の仏教」の最大の特徴は、何か外の力に救いを求めるのではなく、あくまで「自分の力で道を切り開く」という点にあります。救いの拠り所は自分自身。このことをしっかり頭に入れておいてください。

外部の不思議な力を拠り所と考えた大乗仏教

講師 次に大乗仏教の考え方について見ていきましょう。大乗仏教も、二度と生まれ変わることのない涅槃をゴールと考えた点は「釈迦の仏教」と同じです。しかし、そこに至るための方法が異なっているのです。



「釈迦の仏教」が自己鍛錬によって煩悩を消そうと考えたのに対し、大乗仏教では外部に私たちを助けてくれる超越者や、あるいは不思議なパワーが存在すると想定して、自分の力ではなく「外部の力」を救いの拠り所と考えました。



そうなると厳しい出家修行を行うよりも、不思議な存在との間にしっかりとした関係性を築くことのほうが重要になってきます。また、外部の力に頼ることで悟ることが可能だとすると、当然ながら自己修練のための組織であるサンガも意義や重みがなくなってきます。そのため大乗仏教では次第に「在家信者でも悟りの道を歩むことは可能だ」という考えが前面に出てくるようになったのです。



青年 お話をうかがっていると、大乗仏教には神秘の力が存在するけれど、「釈迦の仏教」には神秘性がほとんど存在しないとおっしゃっているように聞こえます。私は宗教というものは多かれ少なかれ、人智を超えた不思議な力をベースにしていると思っていたのですが……。



講師 意外に思われるかもしれませんが、じつは仏教は本来、輪廻や業といった考え方を除けば、非常に合理的かつ論理的で、超越的な神秘性や不思議な救済者といったものは存在しないと考えます。つまり、苦しみが生じるメカニズムと、それを消すための修練方法の提示こそが「釈迦の仏教」の本義なのです。そうした意味では、「釈迦の仏教」よりも、神秘の存在を認めた大乗仏教のほうが、よっぽど宗教らしい宗教だと言ってよいのかもしれません。



青年 不思議な力に頼れば悟ることができるとは言っても、何もしなくていいはずはありませんよね。大乗仏教はいったい私たちに何をすべきだと説いているのでしょうか？



講師 それについてはのちほど詳しくお話ししますが、一言で言ってしまえば、様々な仏たちを敬い、あるいはお経をとなえながら、日常生活の中で人としての善い行いを続けていけば、それでよいということになります。だからこそ大乗仏教では、在家の生活者であっても悟りへの道を歩むことができるのです。



青年 意外に簡単ですね。それなら私にもできそうな気がします。ところで出家修行を基本と考えた「釈迦の仏教」には、「在家で修行する」という考えはなかったのでしょうか？



講師 当然、「釈迦の仏教」にも在家信者というものは存在します。大乗仏教にしろ「釈迦の仏教」にしろ、在家信者は、サンガに土地や建物、食べ物などを布施することで出家者をフォローする役目を担っていたという点では同じです。ただ、大乗仏教と「釈迦の仏教」とでは、その意味合いが異なります。



大乗仏教の場合は、在家信者の日々の善行が悟りのエネルギーにつながると考えるのに対し、「釈迦の仏教」では、在家信者の善行は世俗的な果報にしかつながらないと考えます。世俗的な果報とは、今より美男美女になれるとか、お金持ちになれるとか、あるいは輪廻世界の一領域である「天」の世界に生まれ変わるといった現実的な利益のことです。



つまり、大乗仏教ではすべての信者が「悟り」という同じ目標に向かっていこうとするのに対して、「釈迦の仏教」では、在家信者と出家者では、目指す目標にレベル差があると考えるのです。

お釈迦様の生涯と仏教誕生のプロセス

青年 「釈迦の仏教」と大乗仏教が別のものであることは理解できましたが、大乗仏教が、もとの釈迦の教えとは全く異なるものだとしたら、なぜ、そういうものがこの世に生まれてきたのかが謎ですね。



講師 おっしゃるとおりです。多少の解釈の違いならまだしも、救いの拠り所となるものが大きく異なっているのに、同じ仏教として共存できていること自体が謎ですね。



では、ここからは「大乗仏教がなぜ誕生したのか」についての説明に移りますが、その前にお釈迦様の生涯と、仏教が誕生した経緯について簡単に振り返っておこうと思います。仏教に興味を持っておられるのならご存知の話かとは思いますが、大乗仏教の発生にも深く関係してくることなので、復習のつもりで聞いてください。



仏教の開祖がお釈迦様であることは、すでにご存知ですね。お釈迦様の本名は、ゴータマ・シッダッタと言い、今から約二千五百年前にインド北部（現・ネパール）の釈迦族の王子として生まれました。幼い頃は何不自由のない生活を送っていましたが、成長するにつれて、人間は「老いと病と死」の苦しみにもだえ続ける生き物であることを知り、二十九歳の時に新たな生き方を求めて出家します。



最初は断食などの苦行に没頭し、肉体を痛め続けることで心の苦しみを消滅させようと考えましたが、やがて苦行ではそれがかなわないことを知ります。そして方向転換して「心」の修行へと向かい、菩提樹の下の瞑想修行により三十五歳でついに悟りを開きます。その後、八十歳で亡くなるまで弟子たちとともに各地を旅しながら人々に様々な教えを説いてまわったのですが、この時の「教え」が現在の仏教の基本となりました。



青年 お釈迦様は、修験道の行者のように冷たい滝に打たれ、飲まず食わずで何日間も山を歩きまわった末に悟りを開いたのかと思っていましたが、苦行を否定していたとは初耳です。ちなみにお釈迦様は、生前に自分の教えや考えをまとめた文書のようなものを残してから、お亡くなりになったのですか？



講師 当時はまだ文字に書いて記録するという文化が発達していなかったため、お釈迦様の言葉は、聞いた人の記憶の中にしか保存されていませんでした。ですから、お釈迦様が亡くなって人々の記憶が失われてしまえば、その段階で教えも永遠にこの世から消えてしまいます。それを恐れた弟子たちは、記憶の中に残っているお釈迦様の言葉をみんなで共有することによって、後世に伝えていこうと考えます。伝説によると阿難（アーナンダ）という弟子が一番よく覚えていたので、お釈迦様が亡くなった時、その阿難が、集まった五百人の弟子の前で生前に聞いたお釈迦様の言葉を口に出してとなえ、それをみんなで一斉に記憶したそうです。



その後、弟子たちはインド各地へと散らばり、口伝で次の世代へと教えを広めていきます。やがて数百年経ち、文字で書き記すという文化がインドに定着すると、今度は文書として釈迦の教えが記録されていくことになりました。これがいわゆる「お経」の起源です。

著者

佐々木 閑（ささき・しずか）

1956年福井県生まれ。花園大学文学部仏教学科教授。京都大学工学部工業化学科、および文学部哲学科仏教学専攻卒業。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。米国カリフォルニア大学バークレー校留学を経て、現職。文学博士。専門は仏教哲学、古代インド仏教学、仏教史。日本印度学仏教学会賞、鈴木学術財団特別賞受賞。著書に『出家とはなにか』『インド仏教変移論』（大蔵出版）、『日々是修行』（ちくま新書）、『「律」に学ぶ生き方の智慧』（新潮選書）、『NHK「100分de名著」ブックス ブッダ 真理のことば』『NHK「100分de名著」ブックス 般若心経』『NHK「100分de名著」ブックス ブッダ 最期のことば』（以上、NHK出版）、『ゴータマは、いかにしてブッダとなったのか』（NHK出版新書）、『仏教は宇宙をどう見たか』（化学同人）、『科学するブッダ 犀の角たち』（角川学芸出版）、『出家的人生のすすめ』（集英社新書）、共著に『生物学者と仏教学者 七つの対論』（ウェッジ選書）、『真理の探究』（幻冬舎新書）、翻訳に鈴木大拙『大乗仏教概論』（岩波文庫）などがある。

※全て刊行時の情報です。