日本の仏教は、お釈迦様の教えとは違うもの？　佐々木閑さんと学ぶ『大乗仏教』#1【ＮＨＫ別冊100分de名著】

佐々木閑さんと解き明かす『大乗仏教』 #1

「日本の仏教には、どうしてたくさんの宗派があるのですか？ お経もそれぞれ違うのはなぜですか？」

そんな素朴な問いかけに、原始仏教研究の第一人者・佐々木閑さんが答えます。



学生との対話形式でまとめられた『別冊NHK100分de名著 大乗仏教 こうしてブッダの教えは変容した』では、自己鍛錬のための「釈迦の仏教」が、いつ・どこで・なぜ・どのようにして、"衆生救済"を目的とする「大乗仏教」へと変わっていったのか、その道のりを分かりやすく解説しています。





大乗仏教はお釈迦様直伝の教えではない？

講師 「日本は国民の半数以上が、特定の宗教を持たない無宗教国家である」などと言われることもありますが、実際には私たちのほとんどは、なんらかのかたちで仏教、あるいは仏教的なものと関わりを持ちながら暮らしています。



普段は「どんな宗教も信じていない」とおっしゃっている方たちが、それでもいざとなれば、親族の葬儀を仏式で行うことに違和感を持ちませんし、お盆やお彼岸の時期には当たり前のようにご先祖のお墓参りに出かけています。意識せずとも私たちの生活の中には、仏教的なものが深く根づいているのです。



しかし、しきたりや儀礼にこだわっているわりに、仏教とはいかなる宗教なのか、その発祥や教えには、みなさんあまり関心がないようにも見受けられます。あなたの場合はどうですか。ご自分の家の宗派についてご存知ですか？



青年 亡くなった祖母の葬儀の時に「南無阿弥陀仏」とお坊さんが称えていたから、おそらく浄土真宗だと思います。いや浄土宗だったかな？ お恥ずかしいことに仏教にはそれなりに関心はあるのですが、家の宗派についてはよく知らないのです。



講師 最近の若い人の中には、代々どこかの寺に檀家として属していながらも、家の宗派についてはご存知ないという方が意外に多いものです。でも仏教に少しでも興味がおありなら、「大乗仏教」という言葉はお聞きになったことがありますね？



青年 はい。仏教には小乗仏教と大乗仏教の二種類があって、日本に伝わっているのは大乗仏教だというのは知っています。たしか、小乗仏教は「限られた人しか救うことのできない小さな乗り物」、大乗仏教は「すべての人を救ってくれる大きな乗り物」を意味するのでしたね。



講師 大筋は間違っていませんが、少しだけ説明を加えておきましょう。小乗仏教は、今でもスリランカやタイ、カンボジア、ミャンマー、ラオスなどで信仰されています。



一方の大乗仏教は小乗仏教よりも五百年ほどあとに誕生した新しいかたちの仏教で、中国や朝鮮半島、日本など東アジアを中心に信仰されています。両者の大きな違いは、小乗仏教では出家して特別な修行に励んだ者だけが悟りを開くことができると考えるのに対し、大乗仏教では、在家のままでも悟りに近づくことができると考える点にあります。しかもその悟りは、小乗仏教の悟りよりもはるかに優れているというのです。



この小乗仏教という呼び名は、大乗側からの見下した呼び名なので、今では上座部仏教と呼んでいます。上座部仏教と、その起源になった大昔のオリジナルの仏教には違いも多いので、このあとは、そのお釈迦様時代のオリジナルの仏教は「釈迦の仏教」と呼ぶことにします。

青年 大乗仏教と「釈迦の仏教」では、発祥年代や、悟りに対する考えに違いがあるというのはわかりました。でも大乗仏教もお釈迦様が作ったものですよね。とすると、根本となる教えは同じと考えてよいのですか？



講師 そこが少々問題なのです。お坊さんの中には「宗派や教えに多少の違いはあっても、目指す山の頂は一つである」とおっしゃる方もおられますが、「釈迦の仏教」と、私たち日本人が信仰している大乗仏教とでは、じつは教義の内容がまるで異なっているのです。もともとあった「釈迦の仏教」にのちの人が手を加え、オリジナルの教えとは別のものとして、日本や中国に伝わったのが大乗仏教だと思ってください。



青年 いきなりびっくりすることをおっしゃいますね。今のお話からすると、先生は「大乗仏教はお釈迦様の正しい教えではなくて偽物だ」と言っているように聞こえます。もしそうなら、大乗仏教のことをわざわざ勉強する意味などなくなってしまうのではないですか？



講師 どうぞ誤解しないでください。私はどちらが正しくてどちらが正しくないのかを論じるつもりはありませんし、大乗仏教を否定する気もありません。どちらの教えにも人々を苦しみから救ってくれる力があるのは事実です。もし本当に大乗仏教がお釈迦様の教えを曲解しただけの底の浅いものでしたら、これほど長きにわたって信仰されているはずはありません。とっくの昔に途絶えてしまっているはずです。



青年 ということは、大乗仏教が現在に至るまで日本人に信仰されてきたのには、それなりの理由や意味があったから、というわけですね？



講師 もちろんです。ただ歴史的視点で見ると「大乗仏教は、本来の釈迦の教えとは異なる別個の宗教である」ということだけは、最初に理解しておいていただきたいのです。それを踏まえたうえで「大乗仏教とはどういうもので、今の私たちに何を伝えようとしているのか」を考えていきましょう。



たとえ大乗仏教が「釈迦の仏教」とは別のものであったとしても、それを学ぶことには大きな意味があります。「釈迦の仏教」と大乗仏教の相違点を学び、ではなぜ違う教えがこの世に誕生してきたのかを知ることで、「大乗仏教の存在価値」がより明らかになってくるはずです。そうした私の思いをご理解いただいたうえで、これから話すことに耳を傾けていただけたらと思います。

■『別冊NHK100分de名著 集中講義 大乗仏教 こうしてブッダの教えは変容した』（佐々木閑 著）より抜粋

■脚注、図版、写真、ルビは権利などの関係上、記事から割愛しております。詳しくは書籍をご覧ください。

著者

佐々木 閑（ささき・しずか）

1956年福井県生まれ。花園大学文学部仏教学科教授。京都大学工学部工業化学科、および文学部哲学科仏教学専攻卒業。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。米国カリフォルニア大学バークレー校留学を経て、現職。文学博士。専門は仏教哲学、古代インド仏教学、仏教史。日本印度学仏教学会賞、鈴木学術財団特別賞受賞。著書に『出家とはなにか』『インド仏教変移論』（大蔵出版）、『日々是修行』（ちくま新書）、『「律」に学ぶ生き方の智慧』（新潮選書）、『NHK「100分de名著」ブックス ブッダ 真理のことば』『NHK「100分de名著」ブックス 般若心経』『NHK「100分de名著」ブックス ブッダ 最期のことば』（以上、NHK出版）、『ゴータマは、いかにしてブッダとなったのか』（NHK出版新書）、『仏教は宇宙をどう見たか』（化学同人）、『科学するブッダ 犀の角たち』（角川学芸出版）、『出家的人生のすすめ』（集英社新書）、共著に『生物学者と仏教学者 七つの対論』（ウェッジ選書）、『真理の探究』（幻冬舎新書）、翻訳に鈴木大拙『大乗仏教概論』（岩波文庫）などがある。

※全て刊行時の情報です。