平成ノブシコブシ「吉村 崇」の愛車「4000万円超え“超高級スポーツカー”」どんなモデル？ 土田晃之も驚く「すごいクルマ」とは
「ガルウィングしか乗ったことない」ノブコブ・吉村の愛車とは？
お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇さんが、ニッポン放送のラジオ番組「日曜のへそ」に出演。 番組内では、吉村さんの愛車について語る一幕がありました。
パーソナリティを務める土田晃之さんが「すごいクルマ」と驚いたクルマとは、一体どのようなモデルなのでしょうか。
【画像】超カッコイイ！ 平成ノブシコブシ「吉村 崇」と「4000万円超え“超高級スポーツカー”」を画像で見る（22枚）
2025年8月31日の放送では、ゲストとして吉村さんが登場。
土田さんが「ちょっと前、NHKに早めに着いちゃったから、駐車場にいたの」「凄い車が来て、何か調子乗ってる若手俳優みたいなの来たなあと思ったら吉村じゃん！」「こんな車乗ってんの！と思って」と、驚きのエピソードを語りました。
これに対し吉村さんは「ありがとうございます」と笑顔で返答。
パートナーの元乃木坂46・新内眞衣さんが「でもいいですよね。芸能界を楽しんでいる感じ」とコメントすると、吉村さんは「楽しんでますよ」と一言。
さらに土田さんが「思い描いていた芸能人になろうとしている感がすごくある」と話すと、吉村さんは「あの時テレビで見ていた人たちになろうと思って、車のドアもガルウィングみたいなやつ」「ガルウィングしか乗ったことないから」と明かしました。
吉村さんの現在の愛車は、イギリスの高級スポーツカーブランド・マクラーレンの「720Sスパイダー」。 2022年4月に購入を公表し、大きな話題を集めました。
このモデルは、4リッターV型8気筒ツインターボエンジンを搭載したスーパースポーツカーで、最高出力は720馬力、最大トルクは770Nmを発揮。0-100km／h加速はわずか2.9秒、最高速度は341km／hという圧倒的な性能を誇ります。
外観は、流線型のボディと跳ね上がるガルウィング式ドアが特徴的。軽量なカーボンファイバー素材により、美しさと高性能を両立しています。
なお、価格は約4300万円であることを明かしており、当時自身のSNSでは「もっもう後戻りできない」「手持ちほぼ無しのフルローン通りました」「今後数年はマクラーレンの為に働きます」とコメント。
「#マクラーレン720sスパイダー」「#アクセル全開のフルローン」「#馬鹿やろうぜ」といったハッシュタグも添えていました。
※ ※ ※
過去にはBMW「i8」を所有していた吉村さん。
「ガルウィングしか乗ったことない」という発言通り、インパクトのあるクルマを乗り継いできたことがうかがえます。
今後も、吉村さんの“芸能人らしい”カーライフに注目が集まりそうです。