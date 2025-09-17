じつは「水は宇宙からやってきた」…地球に海があるのは、太陽からの「ほどよい距離のおかげ」という、マジに信じがたい幸運

宇宙で唯一の生命を育んだ「海」、あたりまえのようにそこにある「山」、そしてミステリアスな「川」……。地球の表情に刻まれた無数の凹凸「地形」。どうしてこのような地形になったのかを追っていくと、地球の歴史が見えてきます。

「地球に強くなる三部作」として好評の『 川はどうしてできるのか 』『 海はどうしてできたのか 』『 山はどうしてできるのか 』を中心に、地形に関する選りすぐりのトピックをご紹介します。

今回は、トロトロのマグマオーシャンに覆われた地球の表面が徐々に固まり、徐々に陸地が形成された過程についての解説をお届けします。

＊本記事は 『 海はどうしてできたのか 』 (講談社・ブルーバックス）の内容を、再構成・再編集のうえ、お届けします。

陸の誕生

以前の記事でご紹介した灼熱の海、マグマオーシャンは、私の大好きなカレーを煮詰めたような状態にたとえることができます。このマグマはコマチアイトという岩石が溶けたものでした。

しかし、カレーも温度が下がってくると表面から固まってきて、固体のカレールーのような状態になっていくように、マグマオーシャンにも同様のことが起きます。コマチアイトが次第に冷えて固まってくるのです。

＊参考記事「コマチアイトはこうしてできた」：地表のマグマが、猛毒の海で冷やされて生まれた石「コマチアイト」驚愕の誕生シナリオ

これが陸の誕生です。地球の表面の堅いところを「陸」と定義するならば、はじめての陸（一次的な陸）は隕石が寄せ集まって火星くらいの大きさになったときの地球の表面です。そのあとのドロドロのカレーの表面が固まったものは、「二次的な陸」ということになります。

地球が冷えたわけ

ドロドロに溶けるほどの高温だった地球は、なぜ冷えたのでしょう。

それは、宇宙空間の温度がきわめて低いからです。絶対零度に近いマイナス270℃ほどに低温であるために、時間がたつとマグマオーシャンといえども、やがては冷えて固まり、硬い岩石にならざるをえないのです。

冷えたコマチアイト溶岩は次第にその厚みを増していき、やがてプレート（岩盤）が形成されて地球表面を覆っていきます。こうして、水の受け皿ができあがりました。

ただし、宇宙空間がそれほどの低温でも、地球が凍りつくことはありません。前述した、二酸化炭素の温室効果があるからです。

じつは、水は宇宙からやってきた

地球に海ができるための条件は、着々と整ってきています。しかし、海においてもっとも肝心なものは、いうまでもなく「水」です。

現在、太陽系の惑星の中で液体の水の存在が知られているのは地球だけですが、なぜ地球だけが「水の惑星」たりえたのでしょうか。地球の水は、いったいどのようにしてできたのでしょうか。

実は、水は宇宙からやってきたのです。

地球が大量の隕石の衝突によってできたことは述べましたが、それらの隕石をつくる岩石や鉱物の中に水が含まれていたのです。正確には「H₂O」ではなく「OH」というかたちで含まれていて、岩石や鉱物が分解したときに、水として放出されました。

このように、水のもとになる物質や、有機物などを含む隕石を炭素質隕石と呼んでいます。

前述したように水星、金星、地球、火星は岩石型惑星（地球型惑星）に分類されることがありますが、これらの惑星はすべて、炭素質隕石の集積によってできたと考えられています。したがって地球だけではなく 水星、金星、火星にも、液体の水があってもおかしくないのです。

では、なぜ地球にだけ水があるのでしょうか。

太陽から“ほどよい”距離「ハビタブルゾーン」に存在した幸運

その理由は太陽からの距離にあります。まず水星はあまりに太陽に近いため表面の温度が高すぎ、水は蒸発して水蒸気になります。しかもその半径が小さいため、水蒸気などの大気を引力でとどめておくことができず、すべて逃げ去ってしまったのです。

次に金星は、水星よりは外側の軌道にあって半径も水星よりは大きいものの、やはり太陽の熱が強烈なうえに大量の二酸化炭素が大気をつくっていて、その圧力は約95気圧、表面温度は約460℃といわれています。やはり、水は液体の状態ではとうてい存在しえないでしょう。

ところが、地球のひとつ外側の軌道を回っている火星になると、今度は太陽から遠すぎて表面温度が低くなりすぎるのです。水はあったとしても、氷の状態でしか存在できないでしょう。火星探査機で見た表面地形から、過去には火星にも豊富な水があったと考えられていますが、現在は少なくとも地表にはまったくみられません。

太陽系の第3惑星である地球だけが、太陽からほどよい距離に存在しているために水が液体の状態で存在しえたのです。このような領域のことを「ハビタブルゾーン」と呼んでいます。

さあ、いよいよ海ができるための準備はできました。あとは一気に、水を満たすだけです。

＊

続いては、いよいよ水の惑星・地球の誕生です。最初の海を成した凄まじい雨、そしてその後に広がる大海原。しかし、その中身はとんでもない成分だったのです。

＊続きは9月14日（日）の公開予定です。

海はどうしてできたのか――壮大なスケールの地球進化史

地球に強くなる三部作！ 川の面白さは、家で地形図を広げて眺めているだけで、「なぜこんな姿をしているんだ?」という謎が次々に浮かんでくるところにあります。一筋の流れにひそむ、地球のマジックの謎解き、そひて数々のドラマチックな物語を追います。 【姉妹刊】 海はどうしてできたのか ・ 山はどうしてできるのか

1ヵ月…………約3億8000万年

1週間…………約8800万年

1日……………約1260万年

1時間…………約53万年

1分……………約8800年

1秒……………約146年

この記事で出てくる「地球カレンダー」とは 地球史、およそ46億年という長い時間を感覚的にとらえるために、「地球カレンダー」という物差しを使って記述しています。これは46億年を「1年」に置き換えて、各年代を「日付」で表したものです。46億年を「1年」と換算すると1ヵ月…………約3億8000万年1週間…………約8800万年1日……………約1260万年1時間…………約53万年1分……………約8800年1秒……………約146年なお、年代測定の精度その他の事情によって、研究者の間で必ずしも一致しているわけではなく、また新たな知見により変動が生じることもあります。今回の記事では1月末から2月初旬の出来事をとりあげました。

【続きはこちら】さわやかな空のもとに広がる大海原。じつは、強烈極まりない毒性だった…凄まじい豪雨の後にできた「地球最初の海」の、ヤバすぎる中身