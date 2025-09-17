セバスチャン・ブイエ発♡秋とハロウィンを楽しむ焼き菓子コレクション

秋の訪れとともに、セバスチャン・ブイエから華やかなハロウィン限定スイーツと秋の焼き菓子が登場しました。かぼちゃやおばけをモチーフにした遊び心あふれるお菓子から、栗や紫芋を使った秋の味覚スイーツまで、季節感をたっぷり味わえるラインナップ。パーティーや贈り物にもぴったりな限定コレクションで、今年の秋を美味しく彩ってみませんか？

ハロウィン限定スイーツが勢ぞろい

9月16日(火)からは、かぼちゃやおばけをモチーフにした「ハロウィン アソート」(1,404円)と「ハロウィン サブレ」(1,188円)が登場。

フィナンシェやサブレなど、可愛らしい形の焼き菓子はギフトにもおすすめです。

さらに10月1日(水)からは、スペシャリテ「マカリヨン」の限定アソート(3コ1,512円)が発売。かぼちゃフレーバー「ジャック」を含む3種入りで、ハロウィン気分を盛り上げます♡

秋の味覚を楽しむ焼き菓子たち

販売中の「サブレアソート セゾン」(3,564円)は、紫芋やショコラを使ったクッキーやマカロンラスクなど、贅沢な詰め合わせ。

さらに「ケークマロン」(各410円)は栗をイメージした愛らしいフォルムで、マロンと抹茶の2種類を展開。4個入り「コフレマロン」(1,836円)も用意され、贈り物にもぴったりです。

秋の贈り物にぴったりのセバスチャン・ブイエ

セバスチャン・ブイエの「ハロウィン＆秋限定コレクション」は、見た目の可愛らしさと素材の美味しさを両立した特別なスイーツ。

ハロウィンパーティーを華やかに盛り上げたい方も、秋の贈り物を探している方にもおすすめです。遊び心と季節感をたっぷり詰め込んだスイーツで、今年の秋をもっと楽しく♡