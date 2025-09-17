「海が見える駅ってなんかいいよね」



【写真】「海が見える駅」、ほかにもあります

こんなポストをされたのはyuya（@yuya0240）さん。



投稿されたのは、海と空、そして駅が一枚の写真に切り取られた、美しい景色。開放感あふれる静かな風景に、まるで時間が止まったかのような余韻を感じるポストです。



「駅名を聞きたくなる気持ちになる…」

「映画のワンシーンみたいで素敵！」

「この空の色、最高すぎる」

「こういう駅で何時間でもぼーっとしたい」



心が安らぐ絶景に様々なコメントが寄せられました。ポストをされたyuyaさんにお話を伺いました。



――撮影された駅はどこですか？



「SNSで見て気になっていて、新潟県の長岡花火大会を見に行くついでに寄り道して撮影してきました。新潟県内の駅です」



――この光景を目の前にしたとき、どのような気持ちに？



「待ち時間も海を見て楽しめる素敵な駅だと思いました。他の海の見える駅も行ってみたくなりました」



――撮影するときにこだわった構図は？



「駅と海だけを切り取って撮ろうと思っていたのですが、奥の雲が綺麗だったので雲と青空も入れて撮影してみました」



――こうした絶景をたくさん巡られていると思うのですが、撮影の際に意識していることは？



「どの景色にもいちばん綺麗な時間や天気があると思うのでそのタイミングを考えながら撮影しています」



――今回のポストが大きな反響を呼びました。



「多くの方に見ていただいて嬉しいです」



――ほかにも印象的だった駅はありますか？



「愛媛県の下灘駅です。ここも海が見える駅として有名ですが、また行ってみたい場所です」



yuyaさんは「他にも日本の四季の写真を撮っているので見ていただけると嬉しいです」と話してくれました。



駅のホームに佇むだけで、心が浄化されるような風景。yuyaさんの写真には、そんな“旅の一瞬”が詰まっています。思わず自分もカメラを持って出かけたくなるような1枚、ぜひポストからご覧になってはいかがでしょうか。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）