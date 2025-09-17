江戸時代の参勤交代は、幕府が大名の力を削ぐための施策であったなどとされ、マイナスのイメージが強いものでした。しかし、豊橋市美術博物館学芸員の久住祐一郎さんは、「近年大きくその定説が変わった」と語ります。そこで今回は、久住さんの著書『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』から一部を抜粋し、近年研究が進んだ参勤交代の実態を明らかにしていきます。

【書影】経済や文化に多大な影響をおよぼした参勤交代の、巨大で豊かな全体像に迫る！久住祐一郎『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』

参勤交代が育てた江戸

江戸という都市は、徳川家康が天正18年（1590）に入府して以降、江戸城を中心に発展・拡大を続け、「八百八町」と言われる多くの町が生まれ、人口100万人を超える巨大都市になった。

江戸の範囲はどこまでかといえば、現在の東京23区よりもずっと狭く、東は亀戸、西は新宿・代々木、南は品川、北は千住・板橋あたりまでとされていた。しかし、この範囲には田園風景が広がる農村部も含まれており、市街地に限れば面積は約70平方キロメートルであった。

江戸の市街地の土地利用区分を見ると、約7割を武家地が占め、残る3割を町人地と寺社地が半分ずつ分け合っていた。そして、武家地の約55％は大名屋敷であった。江戸の市街地全体で見ても、大名屋敷の割合は約35％を占めていた。

戦国時代に登場した城下町は、戦国大名が居城の周囲に家臣を居住させ、行政都市・商業都市としての機能も持たせた都市である。江戸城の周囲に全国各地の大名屋敷を配置した江戸の街は、日本史上最も大きな城下町であった。

家康の江戸入府当初は、江戸城周辺に徳川譜代家臣の屋敷地が割り振られたほか、申請があった大名に対しその都度屋敷地を与えていた。江戸の街づくりは、山の手に武家地、下町に町人地を置くという基本方針のもと、江戸城を中心にうずまき状に堀を延ばしながら、低湿地を埋め立てて市街地を拡大していった。こうした江戸の拡大工事は各地の大名に割り当てられた「手伝普請」によって進められた。

次々に大名屋敷が建てられていった

参勤交代が制度化されると、大名は隔年での江戸居住を強制され、妻子も江戸の屋敷で暮らすことが義務付けられた。こうなると全ての大名が江戸に屋敷を与えられることになり、次々に大名屋敷（江戸藩邸）が建てられていった。また、屋敷内に居住する人が増えて手狭になると、複数の屋敷を拝領する大名があらわれた。

明暦3年（1657）1月に起きた大火により江戸の街の約6割が焼失したことは、大名屋敷の郊外への拡大を加速させた。その結果、ほとんどの大名が複数の屋敷を持つことになった。各屋敷はその役割によって上屋敷・中屋敷・下屋敷などと呼ばれた。

上屋敷は江戸城に近い場所にあった。江戸滞在中の大名が住む場所であることから、居屋敷とも呼ばれた。大名の正室もここで暮らした。江戸における藩の行政機構も置かれ、幕府や他の大名との窓口の役割も果たした。

中屋敷は上屋敷のスペアであり、隠居した大名や大名の世継ぎが暮らした。

下屋敷は江戸城から離れた場所にあり、敷地面積も広かった。上屋敷が火事になった場合の避難場所であり、広大な庭園を持つ別荘地や接待場所としての役目もあった。江戸藩邸に造られた大名庭園は、小石川後楽園（水戸徳川家上屋敷）や六義園（りくぎえん）（郡山藩主柳沢家下屋敷）のように、現在でも庭園や都市公園として利用されている例がある。

また、4代将軍徳川家綱政権による大名統制策の緩和により、末期（まつご）養子が認められるようになったこと、大名重臣の子弟を人質として江戸藩邸に置く証人制が廃止されたことにより、大名屋敷が江戸城から少し離れた広い場所に移転することもあった。加賀藩主前田家の上屋敷が大手門前から本郷へ移転したのはその一例である。

江戸に集まる富

大名屋敷で暮らしていたのは、大名とその家族だけではない。一つの大名家につき、数百から数千人の家臣が大名屋敷で働いていた。江戸で勤務する家臣は大きく分けて2種類あり、国元から単身赴任でやってくる勤番と、家族とともに常時江戸で暮らす定府があった。江戸の武家人口は約60万人と推定されるが、その多くは大名と家臣およびその家族である。

参勤交代の制度化により多数の大名屋敷が建てられたことで、江戸の武家人口は飛躍的に増加した。彼らは消費者であったため、江戸は日本最大の消費地となり、その需要に対応するため、全国的な流通網が整備されていった。

参勤交代制度が生まれたことで、各藩の財政支出のうち、半分以上が江戸での経費にあてられたと言われている。西尾藩主三浦家（2万3000石）の宝暦4年（1754）の年間支出額は、江戸で米1358石余・金5342両（5億1283万円）余、国元で米855石余・金2615両（2億5104万円）余であった。単純に米1石=金1両で計算すれば、65.9％が江戸で費やされていたことになる。

なお、三浦家の江戸での支出は、項目ごとに担当者が決められており、御台所・下屋敷居住の藩主家族・普請・藩邸全体に関するものの四つに大きく分けられていた。これにより、江戸でのサイフが少なくとも四つあったことが理解できる。

松江藩の『出入捷覧』（※）では、文化元年（1804）の「江戸入用」は36％（金5万633両〔48億6077万円〕）であったが、「俸禄」を除けば62.6％となる。他の年も見ると、「俸禄」も含めた数字では平均で3割に満たないが、「俸禄」を除けば過半数を超えていた。「俸禄」には江戸で勤務する藩士の給与も含まれているが、それを考慮しても松江藩は「江戸入用」の割合が少ない部類に入ると思われる。

津山藩では、天明4年（1784）から寛政2年（1790）までの江戸における支出を項目別に調査した記録が残っており、合計は金6000両（5億7600万円）ほどであった。藩主が江戸参府中の年の方がやや支出額が多いものの、大きな違いは見られなかった。

（※）9月から翌年8月までを1年度として、松江藩の明和4年（1767）から天保11年（1840）に至る74年分の財政収支をまとめた記録

江戸は百万都市に発展した

西尾藩・松江藩・津山藩以外の藩でも、総支出に占める江戸経費の割合として次のような数字がある。

加賀藩 延享4年 58.2％ 金10万両（96億円）

寛政3年 52.8％ 金8万1267両（78億163万円）

土佐藩 寛政年間 55.2％ 金2万4250両（23億2800万円）

天保年間 62.3％ 金7万4417両（71億4403万円）

弘前藩 文化13年 63.5％ 金3万両（28億8000万円）

庄内藩 享保8年 79.5％ 金2万5600両（24億5760万円）

岸和田藩 安永5年 70.5％ 金6600両（6億3360万円）

備中松山藩 嘉永3年 77.8％ 金1万4000両（13億4400万円）

新庄藩 安政2年 77.0％ 金1万2045両（11億5632万円）

長岡藩 慶応元年 79.3％ 金2万7400両（26億3040万円）



現代の経営コンサルタントの先駆けと言われる江戸時代後期の経済学者海保青陵（かいほせいりょう）は、加賀藩への献策書の中で「諸大名共に国用の半ば江戸入用なるものなりと、江戸にても云ふことなり。御屋敷の御普請より参勤・御在府中の費用、献上・御配り・下され物、御出入扶持、聖堂の費用、彼是にては十万両（96億円）にては足るまじ」と述べ、諸藩の収入の半分以上が江戸で費やされていると指摘し、その要因となる事柄を列挙した。

加賀藩の江戸入用は金10万両あっても足りないだろうが、加賀藩は幕府から御三家同様の扱いをされているため手伝普請を言いつけられることがなく、他藩に比べれば江戸入用は少ない方だとも述べている。実際に中小規模の藩では江戸入用が総支出の7割以上を占める場合もあった。

全国の藩で生産された富の過半が江戸で消費されるという状況は、まさしく参勤交代によってもたらされた結果である。

江戸は京・大坂とともに三都と総称されたが、朝廷が存在し、宗教都市・工業都市として栄えた京、物流拠点として全国から集積された年貢米が換金され、「天下の台所」と称された大坂と比べても、政治の中心都市である江戸は武士だけでなく商工業者も集まる百万都市に発展し、抜きんでた存在として揺るぎない地位を確立した。

臨時出費をもたらす手伝普請

では、参勤交代は藩財政を悪化させたと言えるのだろうか。

新発田藩では、元禄14年（1701）9月18日に藩士たちへ次のような通達を出している。

麻布新堀の手伝普請を務めて以降、藩財政が難渋して借金も年々増大している。その上、領内では米の不作が続いている。今後は家臣たちの手当を出すことが困難であり、来年春から5年の間は家臣から人足を出させることを免じるので、なるべく召使いを減らし、米や金を借りないように倹約しなさい。

新発田藩では元禄11年（1698）に江戸麻布新堀の手伝普請を命じられたが、それが財政悪化の原因の最たるものだと認識していた。

手伝普請は太平の世にあって主要な軍役の一つとなっていた。江戸時代前期には城郭や江戸の街づくりによるものが多かったが、中期以降は河川を対象としたものが増加した。日本列島では17世紀に耕地面積が1.5倍に増えたが、その多くは水害が発生しやすい大河川の下流域の新田開発によるものであった。

しかし、こうした大河川の治水工事は対象が複数の領主の支配地にまたがっており、個別対応が難しく、幕府が主導する公共的な事業になった。この河川の普請に大名の手伝普請があてられることになった。

代表的なものでは、寛保（かんぽう）2年（1742）に洪水が発生した関東地方諸河川の普請がある。この時は熊本藩・長州藩・津藩・岡山藩・福山藩などが手伝普請を命じられ、熊本藩は約12万7000両（121億9200万円）もの出費があった。宝暦4年（1754）から翌年にかけておこなわれた木曽三川の治水工事は薩摩藩が請け負ったが、難工事のため工事費がふくれあがり40万両（384億円）という大金になったという説がある。

手伝普請は参勤交代とは比較にならないほどの大金を用意しなければならないが、藩にそのような臨時出費に対応できるだけの蓄えはなく、多くは上方の大名貸や領内外の豪商からの借金で賄った。

また、江戸時代は地震や飢饉などの大災害が繰り返し発生した時代でもあった。新発田藩では洪水がたびたび発生し、田畑の水損が5万石を超える年もあった。被災した藩では急場を凌ぐために幕府から数千両単位の借金をすることもあり、災害対応やそれにともなう借金の返済も藩財政を圧迫した。

参勤交代は確かに道中経費だけでなく莫大な江戸での出費をもたらし、それが藩財政の中で支出の大きなウエイトを占めていたことは間違いない。

だが、直接的に藩財政を苦しめたのは、幕府から命じられる手伝普請や繰り返し発生した災害などの突発的に大金が必要となる事象であった。これらに対応するための借金は、倹約令や給与カットといった支出削減の努力を一瞬で吹き飛ばし、次第に積み重なっていくことで藩財政を長期にわたって苦しめたのである。

※本稿は、『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。