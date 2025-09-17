「体力の衰えを感じはじめた」「老後のお金が心配」60代以降は健康やお金などあらゆる面で不安が募りがちです。ところが、2025年で65歳を迎えた精神科医・和田秀樹先生は「特に65歳からは、この世は『楽園』だと思って、あらゆる意味で『自由に』生きてこそ、本当に自分らしい人生を送ることができる」と、語ります。そこで今回は、和田先生の著書『65歳、いまが楽園』から、一部を抜粋してお届けします。

想定されるリスクにはケアを講じる

私は、楽しみや生活の質を犠牲にしてまで血圧や血糖値を下げようとは思いませんし、普段は数値のことなどほとんど気にしていません。

ただ、血圧や血糖値が高めであるせいで起こりうることの中で、「こうなったら嫌だなあ」と思うことに対するケアは講じています。

血圧が高いと動脈硬化が進みやすいのは確かで、確実にそうなるとは限らないものの、最悪の場合は心筋梗塞が原因で突然死する可能性は否定できません。

なので、そのような最悪の結果が起こる前に対処できるよう、５年に１回のペースで心臓ドックを受け、心臓の周りを取り巻く冠動脈という血管が狭くなっていないかどうかをチェックしているのです。

そうなっていないことが確認できれば、よほどのことがない限り、当面心筋梗塞の心配はありませんし、万が一そこで血管が狭くなっていることが発見された場合は、血管を広げる治療を受ければ完全に詰まってしまうのを未然に防ぐことができます。

脳の場合も血管がこぶのように膨らむ動脈瘤の段階で発見できれば、カテーテル治療によってクモ膜下出血を予防できるので、脳ドックもある程度役に立つと思っています。

数値に一喜一憂するより……

私は糖尿病も患っているので、糖尿病性の網膜症になれば目が見えなくなってしまいます。それはやはり嫌なので、半年に１度は眼底検査を受けてその兆候を見逃さないようにしています。

糖尿病性腎症も糖尿病の合併症なので、腎機能の検査は受けています。

ただ、正直、今の日本の人工透析は明らかにやりすぎだと思っているので、多少機能が落ちたくらいでは透析は受けないつもりです。

それ以外の検査については、本当に健康に結びついているのかがはっきりとはわかっておらず、私はあまり必要性を感じません。

意味があるのかどうかわからない数値に一喜一憂するより、自分の体に自覚的な異常や変化を感じたときに、「どうせたいしたことないはずだ」と楽観するのではなく、早めに病院に行くほうが理にかなっているのではないかと思います。

がんは「知らぬが仏」でちょうどいい

がんに関しても、よほど気になる症状がない限り、今後検診を受けるつもりはありません。

発見されれば、そこから「がん患者」としての生活を送ることになります。



手術をするにしても抗がん剤治療を受けるにしても、60代以降は体に及ぶダメージはかなり大きくなってしまい、治療でがん自体は治ったとしても、別のところに悪影響が及ぶ可能性は高まりますし、その後も再発の不安にさいなまれるかもしれません。仮に治療しないという選択肢をとったとすれば、余命を突きつけられることは避けられないでしょう。

だから「がん患者」になるタイミングはできるだけ遅いほうがいい。若い人であれば、早期発見早期治療のメリットもあるのでしょうが、シニアの方は必ずしもそうとは言い切れません。

だとしたら、シニア世代の仲間入りをしたここから先は、「知らぬが仏」でいるのが一番いい、と私は考えているわけです。

がんは一種の老化現象？

実際私が勤めていた浴風会病院では、たとえ別の死因で亡くなっても85歳以上の人には全員どこかにがんがあったという解剖結果が報告されていました。死因ががんだった人は３分の１なので検査さえ受けなければ、体の中にがんがあることに気付かぬまま寿命をまっとうできる可能性は思いの外高いのです。

がんが発生する原因は細胞が複製される際のミスコピーが大きくなって生じるという説が有力ですが、高齢になるほどミスコピーの頻度は高くなり、それを退治する免疫細胞の活性も若い頃の半分くらいに下がります。だから、がんは一種の老化現象なのだとも言われていますが、私もその意見に賛成です。

がん以外の原因で死ぬことがなければ、いずれはがんになるものくらいに開き直っているので過剰に心配はしていません。

