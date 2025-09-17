ºÇ¶²¥É¥é¥Ã¥°¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡ª
¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ëÃæÆÇ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÊÆÅìÉô¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¥±¥ó¥¸¥ó¥È¥óÃÏ¶è¡£¼êÁ°¤ÎÃËÀ¤Ï¾åÈ¾¿È¤ò¤«¤¬¤á¤¿¤Þ¤Þ¤Î¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê»£±Æ¡¿ËÜ´Ö±Ñ»Î¡Ë
Á´ÊÆ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¹çÀ®ËãÌô¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤ò½ä¤êÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤ÎÍ¢Æþ¸µ¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÃæ¹ñ·Ï¤ÎÁÈ¿¥¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Î¸¶ÎÁ¤òÉÔÀµÍ¢½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎµòÅÀ¤òÆüËÜ¤ËÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¤â¤Ï¤äÆüËÜ¤âÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ëÌäÂê¡£¤³¤Î¥É¥é¥Ã¥°¤Î¿¿¤Î¶²¤í¤·¤µ¤Ï¶¯Îõ¤Ê°ÍÂ¸À°Ê¾å¤Ë"ºî¤ë¤Î¤¬´ÊÃ±"¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤¬º®Æþ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ûºÞ
¢£µ¤Ê¬¤Ï¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È
¡Ö¿·¥¢¥Ø¥óÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹çÀ®¥ª¥Ô¥ª¥¤¥É¡ÊËãÌôÀÄÃÄËÌô¡Ë¤Î°ì¼ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï10Ëü¿ÍÄ¶¤¬¤³¤ÎËãÌô¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯°Ê¸å¤âÇ¯8Ëü¿ÍÁ°¸å¤¬»àË´¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤Î»à¼Ô¿ô¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¤Îµ¾À·¼Ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢»à¼Ô¤ÎÌó3³ä¤¬15¡Á34ºÐ¤Î¼ã¼Ô¡£¤Þ¤µ¤Ë¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ¥¤¦ºÒÌñ¤À¡£
¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥á¥¥·¥³¥Þ¥Õ¥£¥¢¤¬À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸¶ÎÁ¤Î¶¡µë¸»¤ò¤¿¤É¤ë¤ÈÃæ¹ñ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
19À¤µª¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥¢¥Ø¥ó¤òÍ¢½Ð¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃæÆÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶Ø»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤ÎÀïÁè¤Ë¤Ê¤êÇÔÀï¡£Åö»þ¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼å¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿²¤ÊÆÎó¶¯¤äÆüËÜ¤Ï¼¡¡¹¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÍø¸¢¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶þ¿«¤Î¶áÂå»Ë¤Ï¥¢¥Ø¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¿·¥¢¥Ø¥óÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢àÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ë°Õ¼ñÊÖ¤·á¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÃæ¹ñ¤¬¥¢¥Ø¥ó¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ò¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Ç¶ì¤·¤á¤è¤¦¤È¡¢È¾¤ÐÁÈ¿¥Åª¤Ë¸¶ÎÁ¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
º£Ç¯8·î¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥°¥é¥¹ÃóÆüÊÆ¹ñÂç»È¤¬¾¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ï¤³¤Î´íµ¡¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¸«Êý¤Ï¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶²¤ë¤Ù¤¥É¥é¥Ã¥°Ì¢±ä¤Îº¬¤Ï²¿¤«¡©¡¡¿¿Áê¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
07Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÌ³¾Ê´ØÀÇÃæ±ûÊ¬ÀÏ½ê¡Ê°Ê²¼¡¢´ØÀÇÃæ±ûÊ¬ÀÏ½ê¡Ë¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ÎÌ©Í¢Å¦È¯¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë·ÏËãÌô¤È¤½¤ÎÎà»÷²½¹çÊª¤Î¹çÀ®µÚ¤ÓÊ¬ÀÏ¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Îºî¤êÊý¡×¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¾Ê¤¯¤¬¡¢»îÎÁ¤ä»îÌô¤Î¼ïÎà¤«¤é¡¢¹çÀ®¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡´ï¤Î°ìÍ÷¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïºî¶È¼ê½ç¤Þ¤Ç¤¤Ã¤Á¤êÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú1¡¥¥¢¥»¥È¥Ë¥È¥ê¥ë¤ËÃº»À¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥Æ¥È¥é¥Ö¥Á¥ë¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥Ö¥í¥ß¥É¤ò²Ã¤¨¡¢50¡Á60¡î¤Ç30Ê¬´ÖÙøÙÂ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¾¯ÎÌ¤º¤Ä4¡Ý¥Ô¥Ú¥ê¥É¥ó°ì¿åÏÂÊª±ö»À±ö¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë50¡Á60¡î¤Ç1»þ´ÖÙøÙÂ¤·......¡Û
¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤ËÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¡¢²½³Ø¤Î¼ø¶È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ë¤Ï¤Á¤ó¤×¤ó¤«¤ó¤×¤ó¤ÊÆâÍÆ¤À¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¹¤á¤Ê¤¬¤éº®¤¼¤ë¡¢ºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ë¡¢´¥Áç¤µ¤»¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢ÎÁÍý¤òºî¤ë¤Î¤È¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤¬º®Æþ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ûºÞ
¥É¥é¥Ã¥°À½Â¤¼Ô¤¬¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¡ÖÎÁÍý¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¹©ÄøÉ½¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ÎÏÀÊ¸¤¬ÆÉ²ò¤Ç¤¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤¬ºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢´ØÀÇÃæ±ûÊ¬ÀÏ½ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö´ï¶ñ¤äÁõÃÖ¤ÏÀìÌç¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Æþ¼ê¤ÏÍÆ°×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÍµ¡¹çÀ®¤Ë¤Ï·Ð¸³¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ù¾å¤ÎÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¹çÀ®¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÊÖÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸µ°åÌôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¸¦µæ¿¦¤Ë¤·¤Æ¡¢²½³Ø¥é¥¤¥¿¡¼¤Îº´Æ£·òÂÀÏº»á¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤Ç¤âºî¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥â¥ë¥Ò¥Í¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·Á³Í³Íè¤Î²½¹çÊª¤ÏÊ¬»Ò¹½Â¤¤¬Ê£»¨¤Ç¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤¬Î¨¤¤¤ëÀº±Ô¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¿ôÇ¯¤Ï¤«¤«¤ë¤¯¤é¤¤Æñ¤·¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤ËÃ±½ã¤Ê¹½Â¤¤Ç¤¹¡£´ØÀÇÃæ±ûÊ¬ÀÏ½ê¤¬²óÅú¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Íµ¡¹çÀ®¤Ë¤Ï¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Ê¤é¤Ðºî¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ºî¤êÊý¤Î¥ì¥·¥ÔºîÀ®¤Ï¡ÖÂç³Ø±¡À¸¤°¤é¤¤¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª¤½¤é¤¯²ÄÇ½¡×¡¢¤½¤·¤Æ¼ê½ç½ñ¤ò´ð¤Ëºî¶È¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤Ð¡¢¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£¡¡
ÀßÈ÷¤âÂç¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Õ¥é¥¹¥³¡¢ÙøÙÂµ¡¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥Ð¥Ý¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ê¾øÈ¯´ï¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¹çÀ®¤Ï²ÄÇ½¤Ç¡¢100Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤½¤í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥¬¥ì¡¼¥¸¤ò²þÂ¤¤·¤¿ÄøÅÙ¤Î¹¤µ¤Ë½½Ê¬¼ý¤Þ¤ë¡×¡Êº´Æ£»á¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÀâÌÀ¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬¿Íµ¤³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¹â¹»¤Î²½³Ø¶µ»Õ¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡£¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿²½³ØÃÎ¼±¤Ç¹â½ãÅÙ¤Î³ÐÀÃºÞ¤òºî¤ê¡¢ËãÌô²¦¤Ø¤È¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¤ÏÅö½é¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ç³ÐÀÃºÞºî¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¡£ºàÎÁ¤ò¤¹¤êÈ¤ÇºÕ¤¤¤Æ¡¢Æé¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤Ç......¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼ê½ç¤À¤¬¡¢Â¾¤Î¶È¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ëÉÊ¼Á¤Î³ÐÀÃºÞ¤òºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¡Ö¥á¥¥·¥³¤ÎËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ëÀ½Â¤¤Ë²½³ØÀì¹¶¤Î³ØÀ¸¤ò´«Í¶¡×¤È¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥«¥ë¥Æ¥ë¤Î´«Í¶°÷¤ÏÍÑÌ³°÷¤ËÊÑÁõ¤·¡¢Âç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÀøÆþ¡£²½³ØÀì¹¶¤ÎÂç³Ø2Ç¯À¸¤Ë²½³Ø¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Î2ÇÜ¡¢·îµë800¥É¥ë¡ÊÌó12Ëü±ß¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â·ÀÌó¶â800¥É¥ë¤Î¤ª¤Þ¤±ÉÕ¤¤À¡£
¤Ê¤¼¥«¥ë¥Æ¥ë¤Ï³ØÀ¸¤ò¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÅª¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Î²þÎÉ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÌî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸¤¬¸¶ÎÁ¡ÊÁ°¶îÂÎ¡Ë¤ÎºîÀ½¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥á¥¥·¥³¤À¤±¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¹ñ»º²½ÀïÎ¬¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¢£¸¶ÎÁµ¬À©¤ÎÆñ¤·¤µ
¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¡ÖÁ°¶îÂÎ¡×¤ÎÍ¢½Ð¤òÃæ¹ñ¤¬¤ä¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
17Ç¯¡¢¹ñÏ¢¤ÎËãÌô°Ñ°÷²ñ¡ÊCND¡Ë¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ÎÁ°¶îÂÎ¤¬À¤³¦Åª¤Ëµ¬À©¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²½³ØÊª¼Á¤Î¼ïÎà¤Ï³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿²½³ØÊª¼Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ëÀ½Â¤°Ê³°¤ÎÍÑÅÓ¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢°ìÎ§¤Î¶Ø»ß¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤½¤â¤½¤âÃæ¹ñ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Îµ¬À©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£19Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ëÎà»÷ÌôÊª¤òÊñ³çÅª¤Ëµ¬À©¤·¤¿¤Û¤«¡¢23Ç¯11·î¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¶¨ÎÏ¤òÌóÂ«¤·¡¢²ñÃÌÍâÆü¤Ë¤ÏÃæ¹ñ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ëÀ½Â¤¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ì¤ÐË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¼ê´ë¶È¤¬Ä¾ÀÜ¡¢¸¶ÎÁÍ¢½Ð¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Îà´°À®ÉÊá¤ÎÍ¢½Ð¤Ï¤Û¤Ü²õÌÇ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Îà¸¶ÎÁá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬À©¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Ïº£Ç¯6·î25Æü¡¢Ì¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ·Ï¤Î´ë¶È¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Î¸¶ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤½¤Î´ë¶È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Î¸¶ÎÁ¤ò´Þ¤àÌôÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö1¡ÝBoc¡Ý4¡Ý¥Ô¥Ú¥ê¥É¥ó¡×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°åÌôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇÀÌô¤äµ¡Ç½ÀºàÎÁ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¸·³Ê¤Ëµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»îÌôÈÎÇä¶È¼Ô¤¬¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¼Á¤À¡£
¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Ï·Ð¸ýÀÝ¼è2Ó¤Ç»à¤Ë»ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤â¶Ë¤á¤Æ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¥É¥é¥Ã¥°¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤Û¤ÉÂçÎÌ¤Î¸¶ÎÁ¤òÍ¢Æþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÎÌ¤Ï¹çÀ®¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ìµ¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¡¢¸¦µæ½ê¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÜÅª¤Ç¸¶ÎÁ¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Ìµºö¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÊÑ¤Ç¤â¡¢¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊÊªÉÊ¤ÎÀ¸»º²áÄø¤«¤é¾ÃÈñ¡¦ÇÑ´þ¤Þ¤ÇÄÉÀ×²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¡Ë¤ÎÀ°È÷¤òÅ°Äì¤·¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤·¤«¤·¡¢º´Æ£»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²½³Ø¹çÀ®¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤ËàÈ´¤±Æ»á¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð´ûÂ¸¤ÎÁ°¶îÂÎ¤ÎÊ¬»Ò¹½Â¤¤ò¾¯¤·¤À¤±²þÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¬À©¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢Æ±¤¸Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¿·µ¬Á°¶îÂÎ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿Á°¶îÂÎ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¸¶ÎÁ¡Ê¥×¥ì¥×¥ê¥«¡¼¥µ¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¤¬Í¢½Ð¤µ¤ì¡¢ËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ë¤¬¹çÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼êÃÊ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥À¥á¤Ê¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¹çÀ®¥ë¡¼¥È¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹ÊýË¡¤â......¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ëÎ®¹ÔÃÏ°è¤¬ÊÐ¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥«¥Ê¥À¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢²¤½£¤Ç¤Ï°ìÄê¿ô¤Î°ÍÂ¸¾É´µ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤À¡£ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¤Ê¤ª¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ëÍøÍÑ¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤ÏËÌÅìÉô¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï³ÐÀÃºÞ¤¬¼çÎ®¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£Ì©ÇäÁÈ¿¥¤Î»ÅÆþ¤ì¥ë¡¼¥È¤äº£¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Ã¥°¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë·¹¸þ¤Ê¤É¤«¤é¡¢³ÐÀÃºÞ¤¬¶¯¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤¬¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê°åÌô¶É´Æ»ë»ØÆ³¡¦ËãÌôÂÐºö²Ý¤Ë¤³¤Î²¾Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎÌôÊª·Ð¸³Î¨¤Î°ã¤¤¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¸üÏ«¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î°ãË¡ÌôÊª¤ÎÀ¸³¶·Ð¸³Î¨¤ÏÆüËÜ¤¬2.4¡ó¡£¥É¥é¥Ã¥°¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¤Ç¤â16.4¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢²¤ÊÆ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È³ÊÃÊ¤ËÄã¤¤¡Ê¥¢¥á¥ê¥«49¡¦2¡ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹41.1¡ó¡¢¥¤¥®¥ê¥¹34.7¡ó¡¢¥É¥¤¥Ä23.9¡ó¡Ë¡£¥É¥é¥Ã¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤Î¤À¡£
¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Ï°ìÅÙ»È¤¤»Ï¤á¤ë¤È¥º¥ë¥º¥ë¤È°ÍÂ¸¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÆÃ¤ËÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Ç¥å¡¼¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Þ¼Ò¤¬1990Ç¯Âå¤«¤é¡Ö¥ª¥¥·¥³¥Á¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Ô¥ª¥¤¥É·ÏÌôÊª¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¤³¤ì¤â¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ëÎ®¹Ô¤Î±ó°ø¤À¡£¤³¤ÎÌô¤Ï¹çË¡Åª¤ÊÄÃÄËºÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÈÎÇä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÍÂ¸À¤¬Äã¤¤¤Èµõµ¶¤Î¹¹ð¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢°ÍÂ¸¾É´µ¼Ô¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÊÆÃæÂÐÎ©¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¿·¥¢¥Ø¥óÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ÏÊ¢Íî¤Á¤·¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢²½³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤éÄ¯¤á¤ë¤È¡¢ÊÌ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¸¶ÎÁ¤Î¹ñºÝËÇ°×¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¡¢¹â¹»À¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃÎ¼±¤Ç¤âºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÇ¶²¤Î¥É¥é¥Ã¥°¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë»å¸ý¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¸ý¹¯ÂÀ¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò