【MLB】ドジャース5ー6フィリーズ（9月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）

【映像】大谷の“怖い打球”→野手が動けてない

9月15日（日本時間9月16日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放ったヒットが話題となっている。

5回裏ドジャースの攻撃、1死一塁の場面で打席に立った1番大谷は、マウンド上のフィリーズ先発ランヘル・スアレスに対し、初球、内角いっぱい、胸元を突く147km/hの直球を打ってファウルとすると、続く2球目、外角低めいっぱいへと曲がり落ちる122km/hのスローカーブを一閃。やや泳がされたように見えたものの、しっかりと捉えて振り抜いたその当たりは、快音とともに一塁の横を抜き、ライト前へと球足速く転がる長打性の一打に。ライトがボールを追いかける間に、一塁走者のチャールズ・ロビンソンが三塁へと進み、打った大谷も悠々二塁へと進み、大谷は貴重な追加点の好機を演出することとなった。

打球速度89マイル（約143.23km/h）と大谷の打球としてはそこまで速くはないものの、その独特な弾道の一打に、この日、ABEMAの中継の中で解説を担当した岩村明憲氏は、「ランナー一塁、（打者が）大谷選手。ファースト守りたくないですよね。“怖い”が先にきますよね（笑）。今のハーパーも動けてないですもんね」とコメント。また、同じく解説を務めた長谷川滋利氏も「上がればホームランの打球がくるわけですもんね」と同調した。

大谷の“爆速打球”といえば、今月2日（日本時間3日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ戦で、今季第46号弾を放った際に、史上最速の120マイル（約193.12キロ）をマークしたことが印象的。今季のレギュラーシーズンも残り僅かとなったものの、今後もその爆速打球に多くのファンからの注目が集まりそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）