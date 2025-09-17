自民党の“ポスト石破”をめぐる動きです。16日、小泉農水相と林官房長官が、総裁選に立候補する考えを正式に表明しました。

■小泉陣営、加藤財務相を選対本部長に

16日、これまで明言を避けていたこの人の口から、ついに…。

小泉農水相（44）

「（地元の支援者に）私の意向をお伝えしたのは事実です。意向を伝えたということをもって、これから正式な表明に向けて、関係者、また陣営、そういった皆さんと1つ1つ積み上げていきたい」

小泉農水相は、自民党総裁選への立候補の意向を表明。また、小泉農水相は“チーム小泉”とも言える陣営のメンバーについても言及しました。

小泉農水相（44）

「私から加藤財務相に選対本部長を依頼したのは事実です」

去年の総裁選でライバルとして戦った加藤財務相（69）が、選対本部長として陣営入りすることを明らかに。加藤財務相は午後に早速、小泉陣営の会合に参加しました。

■林官房長官、石破路線を継承する考え

“ポスト石破”争い。候補者として名前が挙がるのが、前回の総裁選にも出た5人。このうち、16日に立候補を表明したのは、前回3位の小泉農水相だけではなく、前回4位のこの人も…。

前回4位 林官房長官（64）

「しっかりと党をリードし、この国のかじ取りをとってまいりたいと、決断を固めさせていただきました」

林官房長官は、これまで務めた官房長官、外相、防衛相などの経験を生かし、「総裁選を戦い抜きたい」と話しました。

また、石破路線を継承する考えも強調しました。

林官房長官（64）

「石破総理を非力ながらお支えしてまいりました。あとを引き継いでしっかりやっていきたい」

■小林氏「チーム・コバタカ」発足

新たに2人が立候補の意向を表明する中、すでに立候補を表明していた2人にも動きがありました。

先週、立候補を表明した小林元経済安保担当相は…。

前回5位 小林元経済安保担当相（50）

「1.力強く成長する日本 2.自らの手で守り抜く日本 3.結束する日本。この3つの未来像を実現するために自民党を再起動させます」

正式な立候補会見を行い、時限的な所得税減税や防衛費の引きあげなどの政策を表明。総裁選を戦う陣営「チーム・コバタカ」を発足し、動きを本格化させています。

■茂木氏は都内スーパーへ 戦略通り“露出”増やす

“立候補第1号”茂木前幹事長（69）。関係者からは“露出を増やすため早めに立候補した”という話も出ていましたが、訪れたのは都内のスーパー。

前回6位 茂木前幹事長（69）

「去年と比べてどれくらい上がっています？」

アキダイ 秋葉弘道社長

「去年も高温だったので、この5年間くらいで一気に上がっています」

茂木前幹事長（69）

「今年は大雨もあったよね」

アキダイ 秋葉弘道社長

「むしろ渇水もね」

猛暑や大雨など“異常気象”の影響を受ける野菜など、食料品の価格について視察しました。15分ほどで一通りの視察を終えると…。

茂木前幹事長（69）

「野菜を買っていこうか」

キノコやタマネギを手に取り、他の客と同じようにレジへ。街の生活を支えるスーパーにも出向き、戦略通り“露出の機会“を増やしていました。

■高市氏は水面下で準備 野党「国会をないがしろにした」

4人が立候補の意向を表明し“ポスト石破”争いが加速する中、いまだ表立った動きを見せていないのが、前回2位の高市前経済安保担当相。

正式な表明はまだですが、水面下で準備を進め、今週後半に会見を行う方向で調整しているということです。

自民党の動きに対して野党は…。

立憲民主党 安住幹事長

「この2か月はとにかく自民党は自分のために時間を使いましたから。国民の皆さんや国会をないがしろにしたと思うので、強く反省を求めたい」

（9月16日放送『news zero』より）