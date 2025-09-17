自民党の“ポスト石破”をめぐる動きについて、小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員が解説します。

──総裁選に向けて、今週は動きが次々と出てきそうですね。

去年も9月に総裁選がありましたが、前回と今回の違いといえば、衆参ともに自民党は少数与党で、自民党総裁イコール首相に選ばれるとは限らないことです。また、前回より落選などで自民党議員の数が73人も減っているため、自らを支持してくれる議員を集めるのが、前回より難しくなっているんです。

このため、新たな候補者は出にくく、前回の9人よりも少ない5人となりそうです。

──そうなると、前回は立候補して今回はしない人が、誰を推すか、というのが注目されますね。

そうですね。なかでも16日に動きがあったのは、加藤財務相で、小泉氏陣営の会合に姿を見せ、選対本部長に就任するということです。

加藤氏は、いわゆる「保守的」な考えと、官房長官なども経験した安定的な手腕で知られますから、最年少で、改革派の小泉氏陣営としては「保守層へのウイングも広がる」と期待しているようです。

このほか、河野太郎氏に近い複数の議員からは、今回は小泉氏を支持するのではないか、という見方もありますが、果たしてどうなるか。

そして、石破首相の陣営は、注目のコメ対策を任せた小泉氏か、官房長官として、政権を最も近くで支えた林氏か、どちらかに流れるという見方があります。

また、上川陽子氏は、旧岸田派で林氏と同じ派閥でしたので、今回、林氏支持となるのか。

今回、立候補者ではない、この人たちの決断も注目されています。

（9月16日放送『news zero』より）