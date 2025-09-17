本日9月17日（水）よる9時 日本テレビ系で放送の「上田と女が吠える夜」は、ベタすぎる恋愛ドラマをクイズ仕立てで楽しむ企画「ベタドラマ」と初コラボ！

SPゲストの有田哲平と“上田と女”メンバーが、初恋系恋愛ドラマのベタすぎる展開を大予想。分かっているけど気になっちゃう？分かっているから泣けてきちゃう？ハラハラドキドキの展開にスタジオは大熱狂！小泉孝太郎、美村里江ら贅沢キャストが出演、笑って泣ける胸キュンドラマの結末は…!?

◆「ほらほらほら！」「えっ、ヤバいぞ！」ベタな展開に大興奮！

恋愛ドラマにありがちなベタなシーンを凝縮したベタドラマの展開をクイズで出題。有田、大久保佳代子・いとうあさこペア、若槻千夏・筧美和子ペア、ファーストサマーウイカ・佐々木美玲ペアに分かれて予想対決を繰り広げる。

今回のベタドラマは、初恋系恋愛ドラマ好きが選んだベタなシーンが満載のオリジナルドラマ「First Beta 〜初恋〜」。

売れない挿絵画家・ベタ男（小泉孝太郎）と、高校時代からベタ男に想いを寄せるベタ子（美村里江）。ベタ子にとってベタ男は初恋の人。でもその気持ちを伝えられないまま、時は流れ…。同窓会で19年ぶりに再会し、再び動き出すベタ子の恋心。よみがえる青春時代のベタな記憶…2人の恋を邪魔するベタな障壁の数々…。VTRを見守る有田は「ああいう若い頃の恋愛がもう出来ないんだなって思うと泣きそう」と、序盤から早くも感情移入!?

恋愛ドラマの中盤によくあるベタな展開や、クライマックスのベタな展開を予想！来るのか？来ないのか？分かっちゃいるけどハラハラドキドキ、どこかで見たことのあるベタなシーンの連続に「すごーい！ほんとだ！」「えっ、ヤバいぞ！」「やったー！」と大熱狂！有田が神解答連発!? 若槻はベタドラマでまさかの号泣！

最後は盛り上がりすぎてラストシーンを巡るプレゼンバトルが勃発！ラストの1カットまで仕草やセリフを徹底予想。すると、奇跡の結末が…!?

ドラマのキャストは、ベタ男とベタ子の恋を応援する親友役に磯山さやかと澤部佑。高校時代のベタ男とベタ子に若手注目株の藤岡真威人と宮下咲。さらに、橋本マナミ、梶原善、阪田マサノブ、小松利昌、酒井善史も出演。ベタドラマを彩る豪華出演者にも注目！

