米・カリフォルニア州の砂漠で行われている野外音楽イベント「コーチェラ・フェスティバル（Coachella Festival）」が、2026年度の出演アーティストの第1弾を発表した。開催日は4月10日から12日までと17日から19日までの2週。チケットは9月19日11時（太平洋時間）に発売される。

ヘッドライナーは、10日と17日をサブリナ・カーペンター（Sabrina Carpenter）が、11日と18日をジャスティン・ビーバー（Justin Bieber）が、12日と19日をカロルG（Karol G）がそれぞれ務める。

日本からは藤井風、Creepy Nuts、\ØU$UK€ \UK1MAT$Uが出演。そのほか、ザ・ストロークス（The Strokes）やザ・エックス・エックス（The xx）、ディスクロージャー（Disclosure）、リトル・シムズ（Little Simz）、ウェット・レッグ（wet leg）、FKAツイッグス（FKA twigs）、ソンバー（Sombr）、ビッグバン（BIGBANG）、キャッツアイ（KATSEYE）らが名を連ねる。また、アニマ（Anyma）によるパフォーマンス「Anyma presents Æden」の世界初公演も予定している。