本日9月17日（水）よる9時 日本テレビ系で放送の「上田と女が吠える夜」は、SPゲストに小泉孝太郎を迎えて送る、“秋の夜長に胸キュントークで盛り上がれ！ロマンチックが止まらない”2時間SP！

恋愛ドラマのような展開を夢みがちロマンチストな女子VS現実派超ドライ女子が大激論！王林、大久保佳代子、筧美和子、かなで（3時のヒロイン）、佐々木美玲、島崎遥香、ヒコロヒー、ファーストサマーウイカ、YOU、ゆめっち（3時のヒロイン）、若槻千夏が、実体験＆理想の胸キュンエピソードで大盛り上がり。

さらに今回は、純愛ドラマのベタなシーンを凝縮した伝説の企画「ベタドラマ」と初コラボ。ベタすぎる恋愛ドラマ「ベタドラマ」の主人公は孝太郎。どんなベタ展開が待っているのか？スタジオは白熱＆号泣で大盛り上がり…！

◆「エレベーターでキュンとしました」小泉孝太郎がときめいた瞬間は…

「ベタドラマ」主役の孝太郎は、「上田と女が吠える夜」の前半トークブロックにもSPゲストとして登場！「ロマンチックな部分はあると思ってる」と言いつつも、「映画館デートで僕だけ出てきちゃう」「テーマパークに行ってもドラマや映画の台本を読んでいる」と今夜も孝太郎節を炸裂させる。そんな孝太郎をときめかせた女性がスタジオに？「エレベーターでキュンとしました」。孝太郎の心を動かした出来事とは一体…!?

恋愛に対し、現実的で超ドライ派の島崎は、街の女性の「イルミネーションがキレイだと思わない」という声に共感。島崎の冷めた意見に、ドライ派のヒコロヒーやYOUも激しく同意！

孝太郎も「イルミネーションはクリスマスが終わってから」と美学を明かし、MC上田晋也から「素直に見ろよ！」とツッコまれてしまう。

さらに島崎は、ドラマの打ち上げでやりがちな俳優の行動を「苦手」とバッサリ…！

その後も現実派ドライ女子の冷え切った恋愛トークが続々！YOUは「付き合い始めはサービス期間」3か月後の恋愛現実とは!? 若槻は「ドライブデートはNG」と、過去のトラウマを告白…！ウイカが戸惑った元カレ自作の歌とは!?

◆ムチャぶり連発！小泉孝太郎が妄想シチュエーションを実演!?

一方、ロマンチスト派の王林は、毎日が映画の主人公気分で「だからロマンチックなことに出会ったら全部運命感じちゃう」という。上田から「実際にあったの？」と聞かれると、「青森ではあんまりなかったのに、東京に来たら山ほど…」バンバン訪れた？運命の瞬間とは？

また、「誕生日にマネージャーさんが『お仕事だよ』って言ってたのに、当日ディズニーに連れてってくれた」というステキなエピソードも披露。さらに、「キュンキュンしちゃった。王林がしゃべったことをずっと覚えてくれてる」と、感謝している大物芸能人の名を明かす。

新婚ホヤホヤの筧は、夫のサプライズにキュン。「映画の撮影で1か月くらい地方ロケに行って帰って来たら、家中に…」。ドライ派のヒコロヒーも思わず「これは素晴らしいです」と絶賛したサプライズとは？

佐々木は、「森に迷い込んで白馬の王子様と運命の出会いがしたい」と妄想を膨らませる。デート中にやりたいロマンチックな行動を明かすと、孝太郎も思わず「めんどくさいかも…」と本音が漏れる？

そんな“水と油”の孝太郎に、韓国ドラマの大好きなシーンを再現してもらった佐々木は「キャ〜！うれしい！すっごい幸せです！」と大興奮！

3時のヒロイン・ゆめっちが飲み会でキュンとした男性のさりげない行動や、3時のヒロイン・かなでのエモい恋愛ポエムには、ロマンチック派から共感の嵐！

さらに、「理想の恋愛はゴミ捨て場から始まる恋」と語る、大久保の憧れのシチュエーションを孝太郎が実演！迫真の演技が大久保に刺さる!?

番組後半は、くりぃむしちゅー・有田哲平が緊急参戦！純愛ドラマのベタなシーンを凝縮した伝説の企画「ベタドラマ」との初コラボ。ベタすぎるオリジナル恋愛ドラマの展開を、スタジオで白熱＆号泣予想！

