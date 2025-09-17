陸上の世界選手権東京大会は１６日、男子４００メートルの準決勝が行われ、１４日の予選で４４秒４４の日本新記録を作った中島佑気ジョセフ（富士通）が、３組２位の４４秒５３で決勝進出を決めた。

この種目での日本勢の決勝進出は１９９１年の東京大会で７位となった高野進さん以来、３４年ぶり。

日本勢にとって高くそびえていた準決勝の壁を、２３歳の中島が打ち破った。３組２着の自動通過で決勝に進み「感慨深いですね」と喜びをかみ締めた。

前半は次々と内側の選手に並ばれたが「突っ込んでくる選手がいるのは想定内。惑わされず自分のスタイルを徹底し、残り１５０メートルで勝負しようと思っていた」。

３００メートルでは７番手だったが、そこから１メートル９２の長身を生かしたダイナミックな走りで５人をごぼう抜き。２着でゴールに飛び込み、万雷の拍手を巻き起こした。

２０２３年ブダペスト大会で準決勝進出し、同年秋から米国に拠点を置いた。しかし、成長を実感して挑んだパリ五輪で、まさかの予選敗退。力を出し切れなかった悔しさを味わった。

自国開催の今大会は「日本の皆さんの応援の声を力に変えて、自分のバリア（壁）を破る絶好の機会だと思った」。予選で４４秒４４の日本記録を出してつかんだ自信を胸に、準決勝でも伸び伸びと快走した。

「決勝はもう少し前半からいって、後半もまとめられれば、メダルも見えてくる」。伸び盛りの勢いそのままに、表彰台まで駆け上がれるか。（西口大地）