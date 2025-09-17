１２日夜の記録的な大雨で冠水した三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では、約２７０台の車が取り残された。

間一髪で車を出した５０歳代男性が当時の様子を振り返った。

男性は午後９時前、近鉄四日市駅近くの定期的に通う地下１階の飲食店を訪れた。車はいつもの地下駐車場の地下１階に止めた。

店でくつろいでいると、店内の一部が雨漏りし、階段下にも水が流れ込んできた。車が心配になり、地下駐車場に向かったが、床をぬらす程度だったため、いったん店に戻った。

午後１０時前には店内も浸水し、店は閉店時間を早めた。止めていたのは、車高が高く、悪路も乗れるオフロード車。「まだ出せる」と判断し、地下駐車場に向かった。雨水が流れ込み、膝下まで浸水する中、２回ほど足を取られながらも車にたどりついた。

乗り込む際、足元に水が数センチ入り込んだ。エンジンはかかったが、その直後、衝撃を感じた。水に浮かぶ隣の車とぶつかった音だった。

警笛が鳴り響く車やハザードランプが点灯した車をよけながら、水しぶきを上げて急いで車を走らせた。午後１０時半過ぎに出口へ。路上に出ると周囲は冠水し、動けない車が複数いた。

男性は当時の様子を撮影した動画をＳＮＳで公開した。「水害の恐ろしさを実感した。いざという時の備えにしてほしい」と話した。