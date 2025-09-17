お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博（55）が16日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に生出演し、自宅の電気代について言及した。

東は「この間、林先生の番組にチラっと出た時に、電気代を月に5000円安くする節約術を今日は紹介しますみたいなテーマだったんですよ」と、8月に予備校講師でタレントの林修がMCを務めるテレビ東京の「LIFE IS MONEY 〜世の中お金で見てみよう〜」に出演した時のことを語った。

そこで「東さんの家は、毎月電気代おいくらくらいですか？」と聞かれ「5万円です」と答えたと明かすと、アシスタントのお笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこは「高っ」と声を上げ、東は「オンエアを見たらカットになっていました」と笑った。

東は「うちは全館空調っていって、ずっとエアコンがついている状態なんで」とし「プラス安さんのつけっぱなし問題がありますんで、相当」と、妻でタレントの安めぐみの名を出した。

黒沢が「安なのに？」と言うと「高いんですよ」と答え、「東さん、働き続けないといけないんですね」には「頑張って働きますけど。これから色々節約していった方がいいんですかね」と答えていた。