ルビオ米国務長官の支持で「お墨付き」

【エルサレム＝福島利之、カイロ＝西田道成】イスラエル軍は１６日未明、パレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市の制圧に向けた本格的な地上作戦を開始した。

１６日までイスラエルを訪問した米国のルビオ国務長官が「（イスラム主義組織）ハマスの壊滅」を支持したことで、米側がガザ市の制圧作戦にお墨付きを与えた形だ。

軍の報道官は１６日、「ガザ市でハマスの施設の破壊を始めた」と発表した。ガザ市の住民に対しては、「危険な戦闘地域だ」として退避を呼びかけた。

中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラなどによると、軍は１６日未明からガザ市に激しい空爆を加えるとともに戦車を展開している。カッツ国防相は１６日、Ｘ（旧ツイッター）に「ガザは燃えている」と投稿した。

ガザ全域の死者７８人

アル・ジャジーラは１６日、イスラエル軍の攻撃や飢餓によるガザ全域での同日の死者数が７８人に上り、このうち６８人がガザ市内で死亡したと伝えた。パレスチナ通信によると、市内で住宅地や医療施設付近が攻撃を受けた。救助活動が難航しており、死傷者はさらに増える可能性がある。

ガザ市には約１００万人の住民がいたが、軍は３２万人が南部へ避難したとしている。だが、ガザ市内には数十万人の住民が残っているとみられる。

また、ガザ市には、イスラエル人の人質も拘束されているとみられている。人質の家族会は１６日、作戦の実施に懸念を示す声明を出した。