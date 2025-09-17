◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子110mハードル準決勝が16日に行われ、他の選手の棄権により急遽繰り上がりで出場した泉谷駿介選手は、転倒もあり29秒71で1組8着となり、2大会連続の決勝進出とはなりませんでした。

泉谷選手は15日に行われた予選では、スタートでの遅れが響き、13秒52で1組5着。組上位4着での突破を逃し、タイムでも拾われず予選敗退。ところが16日の準決勝直前に公式サイトで他の選手が棄権したため、急きょ繰り上がりで、1組目に急きょエントリーされました。

準決勝1組では4台目で転倒。それでも立ち上がり、ゴールまで走りきり、最後は観客に一礼しました。

泉谷選手はレース後のインタビューで、「準備してくださった方々に申し訳ないですね。このような結果になってしまって、予選から全力を尽くしていただいたんですけど、自分の力不足をすごい感じましたし、色んなことをやってきてもこういう結果で終わってしまったので、自分への失望感も大きいです」と悔しさを口にしました。

実は、レース1時間前に準決勝出場を聞かされという泉谷選手。「出るからにはやる気はあったんですけど、驚いた状態ですね」とその裏側を明かします。

突然の準決勝出場となり、到着は、「20分、15分前とかだったかな」と話し、「軽く動いて、室内にハードルがあったので、招集の時にハードル飛んで、みたいな感じでした」と急ピッチでの準備の様子を振り返りました。

途中で転んでしまいましたが、やめることなく完走。「自国開催で応援してくださる方々がいたので、その気持ちに添えるように最後までやりきりました」と思いを語りました。