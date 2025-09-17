¡Ö100m10ÉÃ61¡×À¤Î¦»Ë¾åºÇÂ®½÷²¦¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÈÎý½¬°Ê³°¡É¤Î½¬´·¡¡²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡Ä1/100ÉÃ¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡Ö±ÉÍÜ¤âºÇÎÉ¤Ç¡×
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÏ¢ºÜ¡ÖÅìµþ¤Ë½¸¤¤¤·Ä¶¿Í¤¿¤Á¡×Âè4²ó
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï13Æü¤«¤é¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2007Ç¯¤ÎÂçºåÂç²ñ°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¡£¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤¹¤ë¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤ä¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÃµ¤ëÏ¢ºÜ¡ÖÅìµþ¤Ë½¸¤¤¤·Ä¶¿Í¤¿¤Á¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Âè4²ó¤Ï¡¢½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¡á¥¦¥Ã¥Ç¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡£14Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¤³¦ÎòÂå4°Ì¤È¤Ê¤ë10ÉÃ61¡ÊÄÉ¤¤É÷0.3¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÇÂç²ñµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡ÈÀ¤³¦ºÇÂ®½÷²¦¡É¤Ë¤Ê¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¿©»ö´ÉÍý¤Ê¤É¡ÖÎý½¬°Ê³°¤Î»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç¡Ë
¡¡¥´¡¼¥ëÄ¾¸å¡¢Åìµþ¤ÎÌë¶õ¤Ë¶Á¤¯³åºÓ¤¬°ì½Ö¤¶¤ï¤á¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö10.61¡×¤ÎÎÙ¤ËÅô¤ë¡ÖCR¡×¤Î2Ê¸»ú¡£Âç²ñ¿·µÏ¿¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿5Ëü7528¿Í¤Î¶½Ê³¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£À¤³¦ÎòÂå4°Ì¤ÎÂ®¤µ¤Ç100¥á¡¼¥È¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¿·½÷²¦¡£¡Ö¤Þ¤µ¤·¤¯Ì´¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤ï¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¤¿¤á¤ËËÜÅö¤Ë·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¡×¡£24ºÐ¤Î¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¡á¥¦¥Ã¥Ç¥ó¤Ï¡¢Èô¤ÓÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¥Ñ¥ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¡£°ìÅÙÃ£À®´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¤¤«¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä¤«¡£½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬É×¤ÎÀ¼¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡¡º£Ç¯¤Î½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡º£Ç¯¤Ï²¿¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¡©¡×¡£ÌÜÉ¸¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë2¿Í¤ÇËÜ¤òÇã¤¤¡¢Ã£À®¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òµ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É½¼¼Â¤·¤¿ºòµ¨¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ø¡£µ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÄº¤òÌÜ»Ø¤¹Î¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤óËèÆü¤ÎÎý½¬¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Î³°¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¿©»ö¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£±ÉÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥·¥§¥Õ¤È°ì½ï¤ËºÇÎÉ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤¬¥«¥Á¥Ã¤È¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡100Ê¬¤Î1ÉÃ¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëÀ¤³¦¡£¾¡Éé¤Ï¿©»ö¤â´Þ¤á¤¿»äÀ¸³è¤Îµ¬Â§Àµ¤·¤µ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3¡¢4½µ´Ö¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ß¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤à¡£¡Ö´°àú¤ÊÃÊ¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«Éé¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢Îý½¬°Ê³°¤Î»þ´Ö¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¼«Ìä¼«Åú¤·¡¢¤è¤êºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇÃí°Õ¤òÊ§¤¦¡×¡£ÂÅ¶¨¤»¤º¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Æü¡¹¤ÎÀè¤Ë¡¢À¤Î¦»Ë¾åºÇÂ®¤Î¾Î¹æ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç / Masahiro Muku¡Ë