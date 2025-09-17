BE:FIRST¡¢8th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¶õ¡×ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹
BE:FIRST¤¬¡¢8ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¶õ¡×¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ë¤ÏN¥³¥ó2025 Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô¤Î²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿É½Âê¶Ê¡Ö¶õ¡×¡¢BMSG¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÞÕ¿È¤ÎR&B¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖSecret Garden¡×¡¢JUNON¡¦LEO¤Ë¤è¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À¸¥Ó¡¼¥ë ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡ÖBLUE¡×¡¢SOTA¤Î¥½¥í¶Ê¡ÖChill with you ¡ÁOne of the BE:ST-04 SOTA¡Á¡×¤Î¹ç·×4¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É½Âê¶Ê¤Î¡Ö¶õ¡×¤Ï¡¢Âè92²ó NHKÁ´¹ñ³Ø¹»²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô¤Î²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¡£ºî»ìºî¶Ê¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿SKY-HI¤Î¡¢¡ÖÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤Î¼ã¼Ô¤Î¡¢¿´¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¿Í¤ÎÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¤¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¿´¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢´¶Æ°É¬»ê¤Î1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾ï¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¶õÌÏÍÍ¤òÂêºà¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê³Ú¶Ê¤È¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥³¡¼¥é¥¹Ââ¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥¹¥¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²Î¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿º£ºî¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦UTA¤È¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦LOAR¡ÊINIMI¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆSKY-HI¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥¤¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º¡¦¹õÂô ·°¤ò¥³¡¼¥é¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë·Þ¤¨¤¿°ÕÍßºî¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMV¤Ï¡¢¡È¤Á¤¤¤µ¤ÊÍ¥¤·¤µ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö°¦¤¬¤Ê¤ó¤À¡×¤ä¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëº£ÀôÎÏºÈ´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡ÖSecret Garden¡×¤Ï¡¢2010Ç¯ÂåR&B¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤ÄÈà¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾å¤Ç¡¢Îø°¦¤ò¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¿¼¤¤°¦¾ð¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡¢ÞÕ¿È¤ÎR&B¥Á¥å¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ªº£ºî¤Ï¡¢LA¤Ç¤Î¥³¥é¥¤¥È¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¤Î°ì¶Ê¤À¡£2ÅÙ¤Î¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦David Arkwright¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ë¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¿¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Mishon Ratliff¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥È¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Ben Samama¤ò·Þ¤¨ºîÀ®¤µ¤ì¤¿°ÕÍßºî¡£
¡ÖBE:FIRST¤ÎÁÏ¤ê½Ð¤¹²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤«¤é¿Í¡¹¤¬¡ÈSecret Garden¡É¤ØÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿MV¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡ÖBLUE¡×¤ÏJUNON¤ÈLEO¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À¸¥Ó¡¼¥ë¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÀ¸¡§FIRST¡×¤Î¿·WEB¥à¡¼¥Ó¡¼ÍÑ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£BE:FIRST¤Î¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿INIMI¤ÎSunny¡¢LOAR¡¢¤½¤·¤ÆMONJOE¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤âµ¯¤³¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢JUNON¤ÈLEO¤ÎÆó¿Í¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¡ÖÌÀÆü¤ò¿®¤¸¤ëÎÏ¡×¤òÆÏ¤±¤ë±þ±ç²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖChill with you ¡ÁOne of the BE:ST-04 SOTA¡×¤Ï¡¢BE:FIRST¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥½¥í´ë²è¡ØOne of the BE:ST¡ÙÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëSOTA¤ÎºîÉÊ¡£BE:FIRST¤Î¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿INIMI¤ÎSunny¤ÈLOAR¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢³ý¥öºêÀ¸¤Þ¤ì¤ÎSOTA¤é¤·¤¤¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¥°¥ë¡¼¥ô¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢³¤¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¥Á¥ë¤Ê¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤ËËþ¤Á¤¿¥ì¥²¥¨¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
MVÈ×¤Ë¤Ï¡Ö¶õ¡×MV¤È¡ÖSecret Garden¡×¤ÎMV¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿Behind The Scenes±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¡£LIVEÈ×¤Ë¤ÏºòÇ¯2024Ç¯9·î¤Ë°ñ¾ë¡¦¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¤Ë¤Æ5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA¡×¤ÎBE:FIRST¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò´°Á´¼ýÏ¿¡£BMSG MUSIC SHOPÈ×¤Ë¤ÏMVÈ×¡¦LiveÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤Î±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢MVËÜÊÔ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿Ìó7Ê¬¤ËµÚ¤Ö¡Ö¶õ¡×¤Î-Music Video Director¡Çs Cut-¤Î¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿BE:FIRST¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼4¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖShining One¡×¤«¤éÀèÆüÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖStare In Wonder¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¶Ê¤ò´Þ¤áBE:FIRST¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¹ç·×32¶Ê¤Î¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿2ËçÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
LIVEÈ×¤Ë¤Ï½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ãBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-¡ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¸ø±é¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢MVÈ×¤Ë¤Ï¿·¶Ê¤ò´Þ¤á¤¿Á´24¶Ê¤ÎMV¤ò¼ýÏ¿¡£BMSG MUSIC SHOP¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢MVÈ×¡¦LIVEÈ×¤Î±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¶Ê¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎBehind The Scenes±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖLIVE BE:ST¡×¤Ç¤ÏBE:FIRST Official Fan Club¡ÖBESTY¡×¸ÂÄê´ë²è¤È¤·¤Æ¡ÖNo.1¥é¥¤¥Ö¶Ê¡×¤ò·è¤á¤ë¡Ô¡ÉBE:ST¡É LIVE¡Õ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢CD¤Î¤ßÈ×¤Î½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµCD¤È¤·¤Æ BE:FIRST¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤«¤éºÇ¿·³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¤ò·Ò¤¤¤À¡¢BANVOX¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×MIX¤¬ÉÕÂ°¡£
Á´¤Æ¤Î¾ðÊó¤Ï¡ÖBE:ST¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️8th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¶õ¡×
2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://befirst.lnk.to/sora_PKG
ÇÛ¿®¡§https://BEFIRST.lnk.to/Sora
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://befirst-sp.com/Sora/
1.¶õ
Âè92²ó£Î£È£ËÁ´¹ñ³Ø¹»²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ê£Î¥³¥ó2025¡Ë¡ÈÃæ³Ø¹»¤ÎÉô¡É²ÝÂê¶Ê /
NHK ¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡Ê2025Ç¯6·î¡Á7·îÊüÁ÷¡Ë
2.Secret Garden
2025Ç¯ ¥æ¥Ë¥ê¡¼¥Ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥½¥ó¥°
3.BLUE
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À¸¥Ó¡¼¥ë ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°
4.Chill with you ¡ÁOne of the BE:ST-04 SOTA¡Á
¡ûLIVEÈ×¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-61586/B
²Á³Ê : \3,740 (ÀÇ¹þ)¡¡\3,400 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ûSG+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)
ÉÊÈÖ : AVCD-61587/B
²Á³Ê : \3,740 (ÀÇ¹þ)¡¡\3,400 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¢¡±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊAVCD-61586/B¡¦AVCD-61587/B¡Ë
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024
in HITACHINAKA GRASS STAGE 2024.9.15
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Brave Generation
4.Scream
5.Set Sail
6.Don¡Çt Wake Me Up
7.Shining One
8.Boom Boom Back
9.Great Mistakes
10.Bye-Good-Bye
11.Blissful
±ÇÁüÄó¶¡¡§rockin¡Çon japan
¡ÚROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA¡Û
¡ûMVÈ×¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-61588/B
²Á³Ê : \2,915 (ÀÇ¹þ)¡¡\2,650 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ûSG+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)
ÉÊÈÖ : AVCD-61589/B
²Á³Ê : \2,915 (ÀÇ¹þ)¡¡\2,650 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¢¡±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊAVCD-61588/B¡¦ AVCD-61589/B¡Ë
1.¶õ -Music Video-
2.Secret Garden -Music Video-¡¡
3.¶õ -Music Video Behind The Scenes-¡¡
4.Secret Garden -Music Video Behind The Scenes-
¡ûCDÈ×¡ÚSG(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-61590
²Á³Ê : \1,815 (ÀÇ¹þ)¡¡\1,650 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVC1-61591/B
²Á³Ê : \6,050 (ÀÇ¹þ)¡¡\5,500 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡ûSG+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)
ÉÊÈÖ : AVC1-61592/B
²Á³Ê : \6,050 (ÀÇ¹þ)¡¡\5,500 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¢¡±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊAVC1-61503/B¡¦AVC1-61504/B¡Ë
1.¶õ -Music Video-
2.¶õ -Music Video Director¡Çs Cut-
3.Secret Garden -Music Video-¡¡
4.¶õ -Jacket Shooting Behind The Scenes-
5.¶õ -Music Video Behind The Scenes-¡¡
6.Secret Garden -Music Video Behind The Scenes-
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024
in HITACHINAKA GRASS STAGE 2024.9.15
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Brave Generation
4.Scream
5.Set Sail
6.Don¡Çt Wake Me Up
7.Shining One
8.Boom Boom Back
9.Great Mistakes
10.Bye-Good-Bye
11.Blissful
±ÇÁüÄó¶¡¡§rockin¡Çon japan
¡ÚROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA¡Û
¡ûSG(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)½é²óÀ¸»º¸ÂÄê BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ Æ±º¡§CD+¥Ð¥ó¥É¥ë¥°¥Ã¥º
ÉÊÈÖ : AVZ1-61593
²Á³Ê : \4,015 (ÀÇ¹þ)¡¡\3,650 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
Æ±º¡§CD+¥°¥Ã¥º : ¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¥ª¡¼¥í¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½¸¹ç¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÉÕ¤)
◾️¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://BEFIRST.lnk.to/BEST
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://befirst-sp.com/BEST/
CD_01¡¡Mood¡¡
1.Shining One (Re-recorded)
2.Bye-Good-Bye
3.Be Free
4.Message
5.Smile Again
6.Grow Up
7.Glorious
8.Blissful
9.Sailing
10.Ì´Ãæ
11.¶õ
12.Secret Garden
13.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê2
Bonus Track¡¡
14.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
15.Smile Again -From THE FIRST TAKE¡¡
CD_02¡¡Banger¡¡
1.Gifted.
2.Brave Generation
3.Betrayal Game
4.Move On
5.Scream
6.BF is¡Ä
7.Milli-Billi
8.Boom Boom Back
9.Salvia
10.Mainstream
11.Masterplan
12.Slogan
13.Spacecraft
14.GRIT
15.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê3¡¡
16.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê4
Bonus Track¡¡
17.Gifted. -Orchestra ver.-¡¡
¢¡·ÁÂÖ/ÉÊÈÖ/²Á³Ê¡§
¡ûAL3ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
ÉÊÈÖ : AVCD-63779¡Á81
²Á³Ê : \5,060 (ÀÇ¹þ)¡¡\4,600 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
ÆÃÅµCD : BE:FIRST¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤«¤éºÇ¿·³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¤ò·Ò¤¤¤À¡¢BANVOX¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×MIX¡ª
¡ûAL2ËçÁÈ+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)LIVEÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63782¡Á3/B
²Á³Ê : \7,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\7,000 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ûAL2ËçÁÈ+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)LIVEÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63784¡Á5/B
²Á³Ê : \7,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\7,000 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¢¡±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊAVCD-63782¡Á3/B¡¦AVCD-63784¡Á5/B¡Ë
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don¡Çt Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
¡ûAL2ËçÁÈ+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)MVÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63786¡Á7/B
²Á³Ê : \7,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\7,000 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ûAL2ËçÁÈ+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)MVÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63788¡Á9/B
²Á³Ê : \7,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\7,000 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¢¡±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊAVCD-63786¡Á7/B¡¦AVCD-63788¡Á9/B¡Ë
Mood
1.Shining One -Music Video-¡¡
2.Bye-Good-Bye -Music Video-¡¡
3.Message -Music Video-¡¡
4.Smile Again -Music Video-¡¡
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-¡¡
7.Sailing -Music Video-¡¡
8.Ì´Ãæ -Recording Video-
9.¶õ -Music Video-¡¡
10.Secret Garden -Music Video-¡¡
11.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê2 -Music Video-¡¡
Bonus Track¡¡
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-¡¡
15.Betrayal Game -Music Video-¡¡
16.Scream -Music Video-¡¡
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-¡¡
19.Mainstream -Music Video-¡¡
20.Masterplan -Music Video-¡¡
21.Spacecraft -Music Video-¡¡
22.GRIT -Music Video-¡¡
23.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê3 -Music Video-
Bonus Track¡¡
24.Gifted. -Orchestra ver.-¡¡
¡ûAL2ËçÁÈ+DVD4ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ
ÉÊÈÖ : AVC1-63792¡Á3/B¡ÁE
²Á³Ê : \18,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\17,000 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡ûAL2ËçÁÈ+Blu-ray Disc4ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ
ÉÊÈÖ : AVC1-63794¡Á5/B¡ÁE
²Á³Ê : \18,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\17,000 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¢¡±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊAVC1-63792¡Á3/B¡ÁE¡¦AVC1-63794¡Á5/B¡ÁE¡Ë
¡ûMusic Video
Mood
1.Shining One -Music Video-¡¡
2.Bye-Good-Bye -Music Video-¡¡
3.Message -Music Video-¡¡
4.Smile Again -Music Video-¡¡
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-¡¡
7.Sailing -Music Video-¡¡
8.Ì´Ãæ -Recording Video-
9.¶õ -Music Video-¡¡
10.Secret Garden -Music Video-¡¡
11.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê2 -Music Video-¡¡
Bonus Track¡¡
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-¡¡
15.Betrayal Game -Music Video-¡¡
16.Scream -Music Video-¡¡
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-¡¡
19.Mainstream -Music Video-¡¡
20.Masterplan -Music Video-¡¡
21.Spacecraft -Music Video-¡¡
22.GRIT -Music Video-¡¡
23.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê3 -Music Video-
Bonus Track¡¡
24.Gifted. -Orchestra ver.-¡¡
¡ûLIVE
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don¡Çt Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
¡ûBehind The Scenes
¡¦BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes
¡¦¡ÈBE:ST¡É -Jacket Shooting Behind The Scenes-
¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê2 -Behind The Scenes-¡¡
¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê3 -Behind The Scenes-¡¡
¡ûLIVE BE:ST
Selected by BESTY
¡ûÆÃ¼ì¾¦ÉÊ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)½é²ó¼õÃí¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ Æ±º¡§CD+¥Ð¥ó¥É¥ë¥°¥Ã¥º
[ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025/9/7¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç]
ÉÊÈÖ : AVZ1-63796¡Á8
POS : 498806463796/6
²Á³Ê : \8,360 (ÀÇ¹þ)¡¡\7,600 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
Æ±º : ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡Ö¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½¸¹ç¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¡Ë¡×
ÆÃÅµCD : BE:FIRST¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤«¤éºÇ¿·³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¤ò·Ò¤¤¤À¡¢BANVOX¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×MIX¡ª
¢¡±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ëÆâÍÆ
8/20È¯Çä¡ÖBE:FIRST DOME TOUR 2024-2025¡È2:BE¡É¡×DVD&Blu-ray¤È¤ÎW¹ØÆþ¤Ç±þÊç²ÄÇ½¡ª
8/20È¯Çä¡ÖBE:FIRST DOME TOUR 2024-2025¡È2:BE¡É¡×DVD&Blu-ray¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤È10/29È¯Çä¡ÖBE:ST¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬1¤Ä¤º¤ÄÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ³Æ1¤Ä¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤Ç1¸ýÊ¬¤Î±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖBE:ST¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤Î¤ß¤Ç±þÊç²ÄÇ½¤ÊÆÃÅµ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
A¾Þ¡§W¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¾å±Ç²ñ1
¡¡¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÃÅ¤¢¤ê¡ÊRYOKI¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
ÆüÄø¡¡2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
B¾Þ¡§W¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¾å±Ç²ñ2
¡¡¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÃÅ¤¢¤ê¡ÊRYOKI¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
ÆüÄø¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
C¾Þ¡§Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥Ê¥í¥°¥µ¥¤¥º¥«¡¼¥É
D¾Þ¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡û±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á¡Á2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://befirst-sp.com/BEST/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡BE:FIRST ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡BE:FIRST ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡BE:FIRST ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡BE:FIRST ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡BE:FIRST ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok