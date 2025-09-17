妻夫木聡主演・日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』、木場勝己、尾美としのり、関水渚、ハナコ秋山ら追加キャスト発表
妻夫木聡が主演し、10月12日スタートする日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の追加キャストとして、木場勝己、尾美としのり、関水渚、長内映里香、秋山寛貴（ハナコ）、三浦綺羅の出演が発表された。
【写真】日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮ら豪華キャスト勢ぞろいのポスター解禁 初回は10.12
本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説を実写化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーだ。大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じる。
追加キャストとして、松本若菜演じる加奈子の父で、ノザキファームの生産牧場主の野崎剛史を演じるのは、2月に第32回読売演劇大賞で最優秀男優賞を受賞した木場勝己。今作で演じるのは、不器用だが誰よりも日高から強い馬を出すことに執念を燃やす男だ。
北海道日高の林田生産・育成牧場の牧場長である林田純次を演じるのは尾美としのり。今作で演じる林田は競走馬の生産育成をしており、馬主である耕造と深く関わることになる。
佐藤浩市演じる耕造の娘・山王百合子役は関水渚。黒木瞳演じる母の京子と小泉孝太郎演じる兄・優太郎は競馬を毛嫌いしているのに対し、百合子は競馬を好きでも嫌いでもなく、家族の中では中立の立場で俯瞰（ふかん）していることが多い。
広中厩舎（きゅうしゃ）で調教助手として働く安川すみれを演じるのは、長内映里香。安川は、安藤政信演じる調教師・広中のことを尊敬しており、日々馬に精いっぱいの愛情を注いでいる。
安川と同じく広中厩舎に所属している遠山大地を秋山寛貴（ハナコ）が演じる。地上波のゴールデン・プライム帯ドラマへの出演は本作が初となる。
加奈子の一人息子・野崎翔平の少年期を演じるのは、三浦綺羅。翔平は内気な性格で、ノザキファームでは率先して馬の世話をしている。翔平が20年間でどのような成長を遂げるのかも見どころのひとつだ。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、TBS系にて10月12日より毎週日曜21時放送。
