脳出血で療養中・清原翔32歳、北村匠海らに囲まれ眩しい笑顔「素敵すぎる」「すごいメンバー」
昨年5月23日にインスタグラムにて“4年ぶりの顔出し”をした俳優の清原翔が、17日までにインスタグラムを更新。自身の近影を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
2023年と2024年の誕生日にインスタグラムで近況を報告していた清原だが、手術後に顔出しはしていなかった。そんな中、昨年5月23日に「30オーバーでヒゲ解禁」と友人と笑顔を見せる写真を投稿。突然の顔出しにファンからは驚きと安心の声が殺到した。また、今年2月3日には、「昨日神戸会に誕生日お祝いしてもらいました!!」とつづり、モデル・タレントの佐藤栞里ら大勢の仲間たちに囲まれるショットを披露、注目を集めた。
今回は「いまむーと匠海と柊平が来てくれたー！ 懐かし楽しかったー！ #サヨナラまでの30分」とつづり、映画で共演した北村匠海、上杉柊平、同作で撮影監督を務めた今村圭佑との4ショットを公開。明るい笑顔にファンからは「素敵すぎる」「すごいメンバー」などのコメントが集まっている。
引用：「清原翔」インスタグラム（＠mrkiyotan）
