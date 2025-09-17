◆世界陸上 第４日（１６日、国立競技場）

男子１１０メートル障害決勝で、昨年のパリ五輪５位の村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝が１３秒１８（向かい風０・３メートル）で５位入賞を果たした。レース後は目標のメダルにはわずか０秒０６届かず悔し涙を流した。日本勢としても２３年ブダペスト世界陸上５位の泉谷駿介（２５）＝住友電工＝に続き、２大会連続での入賞。自国開催の大歓声を受けて、力強く疾走した。泉谷、野本周成（２９）＝愛媛競技力本部＝は準決勝敗退した。

３位以内に、村竹の名前はなかった。５位の電光掲示板を確認するとしゃがみ込み、大の字になった。「本気でメダル取りに１年間必死に練習して。何が足りなかったんだろう。何が間違っていたんだろう」。表彰台まであと０秒０６。２年連続の世界大会入賞でも、満足できない。「人生でこんなに悔しい経験はない」と涙が止まらなかった。

決勝で披露することを決めていた人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」のポーズで気合を入れた。号砲と同時に勢いよく飛び出し、世界トップ選手らと横一線の接戦。だが、揺れるほどの大歓声の中、あと一歩届かなかった。

昨年のパリ五輪で同種目日本勢初の決勝に進み、メダルに０秒１２まで迫る５位入賞。チームテントに戻った村竹を出迎えた山崎一彦コーチ（５４）が「新しい歴史をつくれて良かった」とたたえると、第一声は「海外、一緒に回りましょう！」だった。快挙の満足感を上回る思いでこの東京大会を見据えた。メダルを本気で狙い、今季は世界最高峰のダイヤモンドリーグで試合を重ねた。

海外トップ選手にもまれ、成長した。「怖いもので、慣れてきた自分もいる。仲間として認められている」とレースの前後は海外選手らと会話する機会も増え、山崎コーチも「立ち居振る舞いが変わってきた。風格も出てきた」と明かす。移動や海外調整で一般的に国内よりもタイムが落ちることが多いが、村竹は違う。レース中盤からペースを抑えた試合を除くと、今季の平均タイムは１３秒１５。昨季から０秒０７アップした。

２１年東京五輪。順大２年だった村竹は、同年の日本選手権で参加標準記録を突破しながら、決勝は不正スタートで失格した。国立競技場の関係者席から、世界のレースを目に焼き付けた。同じ世界舞台でも、今大会は入賞でも悔しかった。日本陸上界の未来を担うエースは「何年かかってでも、この脚が許す限り、メダルを狙い続けたい」。しっかりと自身の未来を見つめた。（手島 莉子）

◆村竹ラシッドのパリ五輪（５位） 男子１１０メートル障害で日本勢初の決勝進出を果たすと、１３秒２１で５位入賞。１９３２年ロサンゼルス五輪１００メートル６位の吉岡隆徳を上回る男子五輪短距離では日本勢の最高順位。表彰台までは０秒１２差だった。